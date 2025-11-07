Aktor - ΔΕΠΑ Εμπορίας: Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά συντεταγμένο εξαγωγικό βραχίονα LNG

Συμφωνία ATLANTIC – SEE LNG TRADE και Venture Global για την προμήθεια LNG και μνημόνια κατανόησης με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για πώληση ποσοτήτων LNG.

Με τη μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ και τα Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σημαντικών ποσοτήτων LNG, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE (60% Aktor και 40% ΔΕΠΑ Εμπορίας) σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

«Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG στην Ευρώπη. Η Ελλάδα καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά συντεταγμένο εξαγωγικό βραχίονα LNG, που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές και την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών (Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας) για να συνδέσει την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί μια ιστορική μετάβαση από το όραμα στην πράξη. Η Ελλάδα, με τη στενή συνεργασία και τη σταθερή υποστήριξη του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, αποκτά για πρώτη φορά μια μακροχρόνια, στρατηγική γραμμή προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην Ευρώπη. Μέσω της Atlantic SEE, της κοινής εταιρείας της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, χτίζουμε έναν νέο εμπορικό και γεωστρατηγικό διάδρομο, που μετατρέπει τη χώρα μας σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα μακράς πνοής, προς μια ανθεκτική, βιώσιμη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη, με την Ελλάδα σε ρόλο αξιόπιστου πρωταγωνιστή, που μπορεί να προνοεί και να πρωτοπορεί».

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για όλους μας. Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στην αποφασιστικότητα, τη στενή συνεργασία και τη συμβολή του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν κομβικό ρόλο στην περιοχή, ο οποίος δημιουργεί ιστορικές ευκαιρίες και αισθανόμαστε τεράστια χαρά που είμαστε μέρος αυτής της εθνικής προσπάθειας».