Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΟΣΕ: Διαψεύδει ότι μπήκε τρένο σε λάθος γραμμή στη Λάρισα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΣΕ: Διαψεύδει ότι μπήκε τρένο σε λάθος γραμμή στη Λάρισα
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο τρένο στη Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή, αλλά στέλνει και μήνυμα στη Hellenic Train για «έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες».

Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο τρένο στη Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή, αλλά στέλνει και μήνυμα στη Hellenic Train για «έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες».

Ακολουθεί η ανακοίνωση που εξέδωσε η «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ»

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της "Εφημερίδας των Συντακτών" που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.

Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας. Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η ελληνική εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη που εκτοξεύει μικρoδορυφόρους made in Greece

«Χρυσός» ο freddo espresso στην Ελλάδα - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές καφέ

Επίδομα θέρμανσης: 8+1 «μυστικά» για πολυκατοικίες, διαχειριστές και ενοίκους

tags:
ΟΣΕ
τρένα
Σιδηρόδρομοι
Λάρισα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider