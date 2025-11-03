Το LinkedIn θα εκπαιδεύσει AGI μοντέλα με τα δεδομένα χρηστών στην ΕΕ

Τα προσωπικά μηνύματα και «τα δεδομένα που αφορούν μισθούς» δεν θα χρησιμοποιηθούν, διευκρίνισε η εταιρεία.

Από σήμερα η πλατφόρμα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn θα χρησιμοποιεί τα δημόσια δεδομένα των χρηστών της στην ΕΕ και σε άλλες περιοχές του κόσμου για να «εκπαιδεύσει μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI)», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιό της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από μερικές εβδομάδες, η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια είχε επισημάνει ότι από τις 3 Νοεμβρίου θα χρησιμοποιεί κάποια δεδομένα των χρηστών της, όπως στοιχεία «του προφίλ τους, αναρτήσεις και άρθρα, απαντήσεις και βιογραφικά» προκειμένου να «τροφοδοτεί τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη».

Η LinkedIn, την οποία εξαγόρασε η Microsoft το 2016 και διαθέτει 1 δισ. χρήστες, χρησιμοποιεί κυρίως τα μοντέλα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει το Azure OpenAI της μητρικής της εταιρείας.

Τα προσωπικά μηνύματα και «τα δεδομένα που αφορούν μισθούς» δεν θα χρησιμοποιηθούν, διευκρίνισε η εταιρεία.

Οι χρήστες της πλατφόρμας LinkedIn μπορούν δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των δεδομένων τους μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου δεδομένων.

Η LinkedIn διευκρίνισε εξάλλου ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από τα προφίλ ανηλίκων.

Η νέα πολιτική αυτή, που ισχύει ήδη στις ΗΠΑ, ξεκινά να εφαρμόζεται σήμερα, εκτός από την ΕΕ, και στη Βρετανία, την Ελβετία, τον Καναδά και το Χονγκ Κονγκ.

Από τα τέλη Μαΐου η αμερικανική εταιρεία Meta (Facebook, Instagram) χρησιμοποιεί επίσης το δημόσιο περιεχόμενο των χρηστών της για να εκπαιδεύει τα μοντέλα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, εκτός κι αν αυτοί έχουν δηλώσει μέσω της σχετικής φόρμας ότι δεν το επιθυμούν.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ