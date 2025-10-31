Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Πενταετές ομόλογο 25 εκατ. ευρώ για τη θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής

Πενταετές ομόλογο 25 εκατ. ευρώ για τη θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής
Το εν λόγω δάνειο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, η δε Εταιρεία εγγυήθηκε υπέρ της Θυγατρικής, τονίζει η εισηγμένη.

Στην έκδοση Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας έως 25.000.000 ευρώ πενταετούς διάρκειας, προχώρησε η GREENHILL VOULA ESTATES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Το Δάνειο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, μεταξύ άλλων, με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου της Θυγατρικής στη Βούλα Αττικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Θυγατρική για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και κατασκευής του οικιστικού συγκροτήματος που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής» υπογραμμίζεται καταληκτικά.

