Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 228.000 ιδίες μετοχές έναντι 3 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Την απόκτηση συνολικά 228.000 ιδίες μετοχές της κατά την περίοδο από 21/10/2025 έως και 29/10/2025 που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή 13,1524 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 2.998.749,20 ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.898.722 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,08% του μετοχικού κεφαλαίου της.

«Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και της υπ’ αριθμ. 25 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών» καταλήγει.