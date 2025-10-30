Eli Lilly: Αναβαθμίζει το ετήσιο guidance λόγω του ισχυρού τρίτου τριμήνου

Αύξησε τις ετήσιες εκτιμήσεις της για τα κέρδη η Eli Lilly την Πέμπτη, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τα ευρέως δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους και διαβήτη Zepbound και Mounjaro, βοήθησαν τον κολοσσό της φαρμακοβιομηχανίας να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις κερδών για το τρίτο τρίμηνο.

Αύξησε τις ετήσιες εκτιμήσεις της για τα κέρδη η Eli Lilly την Πέμπτη, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τα ευρέως δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους και διαβήτη Zepbound και Mounjaro, βοήθησαν τον κολοσσό της φαρμακοβιομηχανίας να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για το τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει κέρδη 23,00 έως 23,70 δολάρια ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη βάση φέτος, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για κέρδος 21,75 έως 23,00 δολάρια ανά μετοχή.

Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδος 22,18 δολαρίων ανά μετοχή για το 2025.

Για το τρίμηνο, η εταιρεία κέρδισε 7,02 δολάρια ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη βάση, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 5,69 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας σημειώνει άνοδο 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η μετοχή έχει κερδίσει πάνω από 6% φέτος λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αποδοχής των θεραπειών της για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους.

Η Lilly ανταγωνίζεται τη Novo Nordisk για την κορυφαία θέση στην αγορά φαρμάκων απώλειας βάρους, η οποία αναμένεται να φτάσει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μειώσει το χάσμα μεταξύ των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ και των άλλων χωρών. Σύμφωνα με την πολιτική του η κυβέρνηση θα απαιτήσει από τις φαρμακευτικές εταιρείες να χρεώνουν τους ασθενείς στις ΗΠΑ όχι περισσότερο από ό,τι σε άλλες αναπτυγμένες χώρες.