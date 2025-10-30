Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Επ. Ανταγωνισμού: Τηλε-ημερίδα παρουσίασης της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επ. Ανταγωνισμού: Τηλε-ημερίδα παρουσίασης της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης και της δημόσιας πρόσκλησης της ΕΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχολίων/υπομνημάτων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι διοργανώνει, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2024, από τις 10:30 έως τις 13:30, τηλε-ημερίδα για την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Κλαδικής Έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην Ακτοπλοΐα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης και της δημόσιας πρόσκλησης της ΕΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχολίων/υπομνημάτων.

Κατά τη διάρκεια της τηλε-διαβούλευσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της κλαδικής έρευνας, η οποία εστιάζει στη λειτουργία της αγοράς ακτοπλοΐας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις δυνατότητες ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του κλάδου και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός γόνιμου δημόσιου διαλόγου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη ζωντανή μετάδοση της τηλε-ημερίδας στον σύνδεσμο www.epant.gr/live.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις - Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις

Πώς διεκδικούν «κούρεμα» χρέους οι οφειλέτες – Οδηγίες ρύθμισης χρεών

Ο πόλεμος της σόγιας ΗΠΑ - Κίνας: Πρώτο θύμα οι Αμερικάνοι αγρότες, κατά πλειοψηφία ψηφοφόροι Τραμπ!

tags:
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ακτοπλοΐα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider