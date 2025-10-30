Επ. Ανταγωνισμού: Τηλε-ημερίδα παρουσίασης της ενδιάμεσης έκθεσης για την ακτοπλοΐα

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης και της δημόσιας πρόσκλησης της ΕΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχολίων/υπομνημάτων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι διοργανώνει, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2024, από τις 10:30 έως τις 13:30, τηλε-ημερίδα για την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Κλαδικής Έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην Ακτοπλοΐα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Ενδιάμεσης Έκθεσης και της δημόσιας πρόσκλησης της ΕΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχολίων/υπομνημάτων.

Κατά τη διάρκεια της τηλε-διαβούλευσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της κλαδικής έρευνας, η οποία εστιάζει στη λειτουργία της αγοράς ακτοπλοΐας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις δυνατότητες ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του κλάδου και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός γόνιμου δημόσιου διαλόγου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη ζωντανή μετάδοση της τηλε-ημερίδας στον σύνδεσμο www.epant.gr/live.