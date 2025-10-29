ελίν: Δύο ακόμα διακρίσεις για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη»

Δύο ακόμα διακρίσεις απέσπασε η ελίν στα Hellenic Responsible Business Awards, για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Aegean Rebreath και το Δίκτυο Μπλε Δήμων.

Δύο ακόμα διακρίσεις απέσπασε η ελίν στα Hellenic Responsible Business Awards, για το πρόγραμμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Aegean Rebreath και το Δίκτυο Μπλε Δήμων. Συγκεκριμένα, η εταιρία τιμήθηκε με το βραβείο Gold στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ» και το βραβείο Silver στην κατηγορία «Ενέργειες για το Περιβάλλον».

Το πρόγραμμα, το οποίο φέτος συμπληρώνει τρία χρόνια, στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ρυπάνσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά ελληνικά νησιά κοντά στα λιμενικά καταφύγια. Κάθε χρόνο, στελέχη της ελίν επισκέπτονται μαζί με εκπροσώπους της Aegean Rebreath τα νησιά του Δικτύου Μπλε Δήμων, προσφέροντας εκπαίδευση και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, σε λιμενικά ταμεία και επαγγελματίες αλιείς, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τυχόν ρυπάνσεις και να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το 2024, το πρόγραμμα επεκτάθηκε με την εισαγωγή του ερευνητικού προγράμματος Marine Census. Μέσω της δωρεάς ενός υποβρύχιου ρομπότ από την ελίν, πραγματοποιούνται πλέον συστηματικές συλλογές δειγμάτων νερού και ιζημάτων, με στόχο τις ανελκύσεις διχτυών από το βυθό και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων στα λιμάνια. Τα δείγματα αναλύονται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στις τοπικές κοινωνίες για τις πηγές ρύπανσης και την ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτικών προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

H υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Εικόνας της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε σχετικά με τη διάκριση: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς οι δύο αυτές διακρίσεις. Με το πρόγραμμα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία των θαλασσών και ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το έργο».

Το 2024, το μήνυμα «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» έφτασε σε ακόμα 4 ελληνικά νησιά και 40 αλιείς. Η πρωτοβουλία έδωσε στις τοπικές κοινωνίες τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση ατυχημάτων και την αποφυγή μόλυνσης των υδάτων, διασφαλίζοντας την προστασία της ομορφιάς και των φυσικών πόρων των νησιών για τις επόμενες γενιές.