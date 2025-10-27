Προς «ψαλίδι» σε 30.000 θέσεις εργασίας η Amazon

Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τότε που καταργήθηκαν 27.000 θέσεις στα τέλη του 2022.

Nα περικόψει έως και 30.000 θέσεις εργασίας σε διοικητικό επίπεδο σχεδιάζει η Amazon καθώς επιδιώκει να μειώσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τoν μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο της υψηλής ζήτησης στη διάρκεια της πανδημίας.

Tρεις πηγές στο Reuters εξήγησαν πως ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Amazon, που ανέρχεται σε 1,55 εκατ. εργαζομένους, αλλά αφορά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 διοικητικών υπαλλήλων της εταιρείας.

Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τότε που καταργήθηκαν 27.000 θέσεις στα τέλη του 2022.