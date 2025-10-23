Eurobank: Προσωρινή παύση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η Eurobank κατέχει συνολικά 54.228.394 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4749% του καταβεβλημένου – κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε το πρόγραμμα – μετοχικού κεφαλαίου.

Προσωρινή παύση «πάτησε» στο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών η Eurobank στις 21 Οκτωβρίου 2025, το οποίο είχε εγκριθεί με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της τράπεζας στις 30 Απριλίου 2025, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών θα συνεχιστεί από την Eurobank μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Eurobank Holdings από την τράπεζα και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας στο Χ.Α., που αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 22.10.2025.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών από την τράπεζα δε θα ξεπεράσει το ποσό των 122.919.881,27 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν ποσό του προγράμματος και θα λήξει την 29η Απριλίου 2026.

Όλες οι ίδιες μετοχές της Eurobank Holdings θα ακυρωθούν την ημέρα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Σημειώνεται ότι η συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος τελεί υπό τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.