Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Επ. Ανταγωνισμού: Εξέταση κατά προτεραιότητα υπόθεσης στην αγορά οργανωμένων σχολικών εκδρομών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επ. Ανταγωνισμού: Εξέταση κατά προτεραιότητα υπόθεσης στην αγορά οργανωμένων σχολικών εκδρομών
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε την Τετάρτη (22/10) στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών/ επισκέψεων/ ταξιδίων σε σχολεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε την Τετάρτη (22/10) στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών/ επισκέψεων/ ταξιδίων σε σχολεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά :

(α) σε πιθανολογούμενη οριζόντια (καρτελική) σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση τέτοιων εκδρομών ή/και

(β) στη διευκόλυνση της οριζόντιας σύμπραξης ("cartel facilitator” - "παράγοντας διευκόλυνσης")

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ

Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου τον Ιανουάριο του 2024, και στη συνέχεια διενήργησε μέτρα έρευνας όπως επιστολές παροχής στοιχείων και ανωμοτί καταθέσεις.

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

  • Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.
  • Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.
  • Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς ψηφίζουν οι πολίτες - Γιατί βλέπουν τον Γρηγόρη - Ξεκόλλησε η βελόνα του ΠΑΣΟΚ

Πάνω από 11.000 άνεργοι λαμβάνουν το νέο αυξημένο επίδομα - Πότε θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Ποιοι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν

tags:
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider