ΕΕΣΥΠ: Νέος διαγωνισμός για την αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμαριάς – «Προσκλητήριο» για τη mega yacht Πατρών

Νέο «προσκλητήριο» προκειμένου να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Καλαμαριάς. Η ήπια δόμηση, οι τοπικές αντιδράσεις, το «αγκάθι» του ξενοδοχείου. Τι έρχεται για την υποδομή στην Πάτρα.

Το εγχείρημα της αναβάθμισης και αξιοποίησης περιφερειακών λιμενικών υποδομών με εστίαση και στις μαρίνες της χώρας, προωθεί, μεταξύ άλλων, η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο), επαναφέροντας στο προσκήνιο την μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού) αλλά και στέλνοντας «προσκλητήριο» για την τουριστική υποδομή στην Πάτρα («PATRADISE MEGA YACHT MARINA»), με στόχο την ανάπτυξη αυτών των assets (όπως έχει ήδη γίνει με υποδομές π.χ. στην Πύλο, στην Κέρκυρα και ευρύτερα στο Ιόνιο κ.α.).

Με προσδοκώμενα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες αλλά και ευρύτερη την ελληνική οικονομία, τον τουρισμό, τις υποδομές μαρίνων και το yachting στην χώρα. Θυμίζουμε ότι η ΕΕΣΥΠ έχει προωθήσει πλήθος ενεργειών για αξιοποίηση σημαντικών Λιμένων της χώρας, όπως και Μαρίνων, ενώ έχει «βάλει στο κάδρο» και την ανάπτυξη της κρουαζιέρας με σχετικούς διαγωνισμούς (Πάτρα, Κατάκολο, Καβάλα).

Νέος διαγωνισμός για τη μαρίνα Καλαμαριάς

Προς την κατεύθυνση αυτή έρχεται νέος διαγωνισμός δύο φάσεων προκειμένου να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Καλαμαριάς, επιβεβαιώνοντας όσα παλιότερα αλλά και σχετικά πρόσφατα είχε αναδείξει το insider.gr, ό,τι εκκινεί έως το τέλος του 2025 ένας ακόμα σημαντικός διαγωνισμός, αυτός για τη Μαρίνα Καλαμαριάς.

Το εγκεκριμένο Master Plan προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της μαρίνας με ήπια πλέον δόμηση, ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το εγκεκριμένο Master Plan προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μαρίνας Καλαμαριάς με ήπια δόμηση, ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση της Μαρίνας Καλαμαριάς με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάντως, γενικότερα το θέμα αξιοποίηση μαρίνων ενδιαφέρει την κυβέρνηση ενώ θυμίζουμε μελέτη της ICAP που έδειχνε για «κενό» 2.500 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών μόνο στην Αττική.

Υπενθυμίζεται, όμως, ότι ο διαγωνισμός παραχώρησης και αξιοποίησης της μαρίνας έχει παρελθόν, το (τοτε) ΤΑΙΠΕΔ έκανε λόγο για ήπια δόμηση και ελεύθερη πρόσβαση, κόντρα στις μεγάλες αντιδράσεις του τοπικού Δήμου, το εγχείρημα είχε «παγώσει» αλλά αναμένονταν αναθέρμανσή του. Κατά πληροφορίες, έχουν γίνει επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, υπήρχε το «αγκάθι» της ανάπτυξης και ξενοδοχειακής υποδομής ώστε να βγαίνει η οικονομική βιωσιμότητα της μαρίνας για τον επενδυτή – παραχωρησιούχο, με το θέμα αυτό να είναι αντικείμενο συζήτησης με τον τοπικό Δήμο. Κατά πληροφορίες, η προθεσμία παραλαβής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έχει τεθεί για τα τέλη Φεβρουαρίου της νέας χρονιάς (27/02/2026). Να θυμίσουμε ότι από πέρυσι το (τότε) ΤΑΙΠΕΔ είχε εκκινήσει διαδικασία αναζήτησης συμβούλων για το νέο εγχείρημα.

Σημειώνεται ότι έχει είχε ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο χωροθέτησης (βάσει σχετικών νόμων και Προεδρικού Διατάγματος) και αναμένονταν η ολοκλήρωση και του δεύτερου σταδίου. Γενικότερα, στη μαρίνα προβλέπονταν χρήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της (Κτίρια διοίκησης, Λιμεναρχείο κ.α.), αλλά και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εμπορικά καταστήματα και εστίαση, υπαίθριος χώρος, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία – ξενώνες, χώροι πρασίνου, κατοικίες (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) προς μίσθωση αποκλειστικά από τον φορέα διαχείρισης της Μαρίνας κ.α.. Ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις και προσφυγές στο ΣτΕ από τον δήμο, οπότε, αναμένονται οι εξελίξεις.

Η τουριστική μαρίνα Πάτρας

Παράλληλα, στα «σκαριά» είναι ο διαγωνισμός «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ / PATRADISE MEGA YACHT MARINA», για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., με φορέα υλοποίησης το υπ. Τουρισμού. Η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης προσεγγίζει τα 12,4 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο της συμβάσης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του τουριστικού λιμένα Πατρών, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης του λιμένα. Η δράση επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, που συνδυάζει υποδομές, λογισμικό και υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του τουριστικού λιμένα και την ενίσχυση της ασφάλειας. Η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας.

Το σύστημα θα βασίζεται σε σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και θα υποστηρίζει διασυνδέσεις με Internet of Things (IoT) συσκευές, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του τουριστικού λιμένα. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικού λιμένα, ενσωματώνοντας πρακτικές που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και βελτιώνουν την οικονομική του αποδοτικότητα.

Η ολοκλήρωση του Έργου θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους διαχειριστές του τουριστικού λιμένα όσο και στους χρήστες – επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνει:

1. Προμήθεια και Τοποθέτηση Πλωτών Προβλητών,

2. Προμήθεια και Τοποθέτηση Υποθαλάσσιου Φωτισμού,

3. Καλωδιακές Υποδομές Ασθενών Ρευμάτων,

4. Καλωδιακές Υποδομές Ισχυρών Ρευμάτων,

5. Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων,

6. Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύου Επικοινωνιών και Φωνητικής Επικοινωνίας,

7. Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης,

8. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης και Παρακολούθησης Κρίσιμων Υποδομών,

9. Υποσύστημα Ψηφιακής Σήμανσης και Δυναμικής Πληροφόρησης,

10. Βελτίωση αστικού εξοπλισμού επίπλωσης και φωτισμού,

11. Αναβάθμιση Αστικού Φωτισμού Μαρίνας,

12. Αύξηση Ισχύος για την Κάλυψη των Απαιτήσεων Ενέργειας,

13. Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανισμού Παροχής Νερού και Ρεύματος – Pillars,

14. Προμήθεια και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Τουαλετών και Καταιωνιστήρων,

15. Διατάξεις Υποβοήθησης ΑΜΕΑ,

16. Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Διασυνδεσιμότητας,

17. Υπολογιστικές Διατάξεις και Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων,

18. Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργίας και Κρατήσεων Θέσεων Ελλιμενισμού,

19. Προμήθεια Αυτόνομου σταθμού αυτοελέγχου και υποβοηθούμενης τηλεϊατρικής και Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών,

20. Λογισμικό για την Ψηφιοποίηση Συστημάτων Ποιότητας - QMS (Quality Management System),

21. Σύστημα Μέτρησης και ψηφιοποίησης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος. Λογισμικό Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος,

22. Εφαρμογή Διασύνδεσης της Τοπικής Αγοράς Υλικών και Υπηρεσιών με το Αγοραστικό Κοινό της Μαρίνας,

23. Σύστημα Ελέγχου και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων και Μετεωρολογικών Δεδομένων,

24. Σύστημα Αυτόματης Συλλογής Στερεών Επιπλεόντων Απορριμμάτων,

25. Φωτοβολταϊκό Σύστημα Παραγωγής Ενέργειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU). Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. θα καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή, ενώ ο ΦΠΑ του Επενδυτικού Σχεδίου αποτελεί ενισχυόμενο κόστος και θα καλυφθεί από το ΠΔΕ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε για τις 21/01/2026. Η διάρκεια της σύμβασης διαρκεί πέντε (5) μήνες.