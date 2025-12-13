Σούπερ μάρκετ: Πληρώσαμε 9,5 δισ. ευρώ για τρόφιμα στο δεκάμηνο

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Circana για την πορεία των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Πώς κινήθηκε η κατανάλωση στα φυσικά καταστήματα και πώς στο online κανάλι. Ποιες κατηγορίες ξεχώρισαν.

Πωλήσεις ύψους 11,605 δισ. ευρώ καταγράφηκαν στο δεκάμηνο του 2025 στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, με τα 9,580 δισ. ευρώ να αφορούν σε πωλήσεις τροφίμων, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία στα σούπερ μάρκετ, με μερίδιο 82,6% επί του συνολικού τζίρου του κλάδου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Circana, για τους μήνες Ιανουάριο – Οκτώβριο 2025, η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών σημείωσε ανάπτυξη πωλήσεων κατά 6,2% σε αξία, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 11,605 δισ. ευρώ έναντι πωλήσεων 10,923 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο δεκάμηνο του 2024.

Από τις συνολικές πωλήσεις, τζίρος ύψους 9,010 δισ. ευρώ αφορά στα τυποποιημένα προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα 2,595 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις πωλήσεις των «χύμα» προϊόντων. Τα τυποποιημένα προϊόντα εμφάνισαν άνοδο 5,6% και τα «χύμα» προϊόντα 8,6%.

Στα 255 εκατ. ο τζίρος στο online κανάλι

Οι συνολικές πωλήσεις στο online κανάλι, την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθαν στα 255 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 4% έναντι των αντίστοιχων δέκα μηνών του 2024, με τον αριθμό των παραγγελιών να αυξάνεται κατά 6% και τη μέση αξία του καλαθιού να υποχωρεί κατά 2%. Ωστόσο η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρέμεινε σταθερή.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από την 1η Ιουνίου Convert Group και Circana Hellas ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία, με στόχο την παροχή χρήσιμων δεδομένων για τους κλάδους του ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ και του ηλεκτρονικού φαρμακείου.

Σημαντική ανάπτυξη για τα τρόφιμα

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Circana, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αξία πωλήσεων εμφάνισαν τα τρόφιμα με 6,5%, με τις κατηγορίες οικιακής φροντίδας και υγείας - ομορφιάς να ακολουθούν με ανάπτυξη πολύ μικρότερη και δη 1,7% και 1,9% αντίστοιχα.

Στη διάρκεια δε του δεκαμήνου του τρέχοντος έτους, στα τυποποιημένα προϊόντα σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 5,6% και σε όγκο κατά 4%. Στα τρόφιμα καταγράφηκε άνοδος πωλήσεων σε αξία κατά 6,5% σε αξία και σε όγκο κατά 4%, στην οικιακή φροντίδα σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 1,7% και κατά 2,5% σε όγκο, ενώ τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς κατέγραψαν άνοδο σε αξία 1,9% και σε όγκο κατά 3,4%.

Στα τρόφιμα η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 2,4%, στην υγεία και ομορφιά εμφάνισε μείωση κατά 1,4%, ενώ στα προϊόντα οικιακής φροντίδας μειώθηκε κατά 0,7%.

Στα σνακς η μεγαλύτερη άνοδος τζίρου και η μεγαλύτερη άνοδος τιμών

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες, η κατηγορία των σνακς κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημειώνοντας άνοδο κατά 10,5% σε αξία πωλήσεων και κατά 2,5% σε όγκο πωλήσεων.

Έπονται τα κατεψυγμένα τρόφιμα με άνοδο 8,8% σε αξία πωλήσεων και κατά 8,2% σε όγκο, τα γαλακτοκομικά με άνοδο κατά 8,3% σε αξία πωλήσεων και κατά 6,4% σε όγκο και τα μη αλκοολούχα ποτά με άνοδο κατά 6,9% σε αξία πωλήσεων και κατά 2,9% σε όγκο.

Σε ό,τι δε αφορά την κατηγορία των σνακς, σημειώθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση τιμών και δη κατά 7,8%.

Στο 27,2% τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Circana, στο δεκάμηνο του 2025, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κατέγραψαν άνοδο 7,4%, φτάνοντας στο 27,2% επί του συνόλου της αγοράς.

Μάλιστα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εμφάνισαν εκ νέου μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης έναντι των επώνυμων προϊόντων, τα οποία αντίστοιχα κατέγραψαν ανάπτυξη κατά 4,9%. Στα τρόφιμα, το ποσοστό της ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,8%, στην οικιακή φροντίδα στο 26,5% και στην κατηγορία υγείας και ομορφιάς στο 19,8%.

Μείωση προσφορών

Στο μεταξύ, το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, ποσοστό της τάξης του 24,3% των πωλήσεων προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης, όπερ σημαίνει μια υποχώρηση των προωθητικών ενεργειών κατά 0,9 μονάδες.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας τέθηκε σε εφαρμογή στις 6 Μαρτίου 2025, ενώ από τις 17 Μαρτίου ξεκίνησαν εξονυχιστικοί έλεγχοι στην αγορά για την εφαρμογή του.

