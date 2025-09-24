Σκλαβενίτης: Τι απαντά για το πρόστιμο του 1,44 εκατ. ευρώ

Στο πρόστιμο ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ απαντά η Σκλαβενίτης, κάνοντας λόγο για «παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο».

Η επιχείρηση δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει παραβεί τον νόμο, δεν έχει κάνει καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών και θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και την απαλλαγή της από το πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η ΔΙΜΕΑ επικαλέστηκε παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών.