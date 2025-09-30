Σκλαβενίτης: Πωλήσεις 5,56 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για το 2024.

Το «φράγμα» των 5,5 δισ. ευρώ έσπασαν οι πωλήσεις του ομίλου Σκλαβενίτης το 2024, με τον leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων να κλείνει την περυσινή χρονιά με θετικό πρόσημο, παραμένοντας, δε, πιστός στο αναπτυξιακό του πλάνο.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,56 δισ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 5,15 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,43 δισ. ευρώ από 1,34 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται στα επίπεδα των 374,62 εκατ. ευρώ. Η δε τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε καθαρά κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ και δη 108,65 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 96,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα εν λόγω αποτελέσματα αφορούν στον όμιλο Σκλαβενίτη (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart).

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, το 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 4,65 δισ. ευρώ έναντι 4,31 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Επενδύσεις ύψους 179,43 εκατ. ευρώ

Το 2024 ο όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 179,43 εκατ. ευρώ που αφορούσαν σε αγορές ενσώματων και άυλων παγίων, καθώς και σε απόκτηση θυγατρικών κ.α.

Μια ανάσα από τις 40.000 οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, στα τέλη Δεκεμβρίου 2024 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε για τον όμιλο σε 39.835 εργαζομένους από 36.766 εργαζομένους έναν χρόνο νωρίτερα.

Για την εταιρεία, οι εργαζόμενοι ήταν 33.957 στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 από 31.863 στη χρήση 2023.

Παρά δε την αυξημένη αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στη σκιά των γεωπολιτικών αναταραχών που επικρατούν, η διοίκηση επισημαίνει ότι «η εταιρεία και ο όμιλος συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, υλοποιώντας επενδυτικά προγράμματα για τη μείωση της επίπτωσης της αύξησης του κόστους», ενώ και «τα χρηματικά διαθέσιμα είναι επαρκή και αναμένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσουν ομαλά τις λειτουργικές τους υποχρεώσεις».



