Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός από ελίν - Τι κερδίζουν οι τυχεροί

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αγορά καυσίμων ελίν αξίας 20€ και άνω.

Αυτά τα Χριστούγεννα, κάθε γέμισμα στα πρατήρια ελίν μπορεί να χαρίσει μοναδικά δώρα στα μέλη του ελίν up επιβράβευση!

Από 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και 11 Ιανουαρίου 2026, η ελίν προσκαλεί τους οδηγούς στον πιο γιορτινό διαγωνισμό της χρονιάς που θα αναδείξει:

Έναν υπερτυχερό που θα κερδίσει:

Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο πόλης για 1 χρόνο, από το instacar

Τα καύσιμα του αυτοκινήτου από την ελίν, για όλο τον χρόνο (150€ κάθε μήνα)

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ:

100 ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή ελίν αξίας 50€, για εξαργύρωση στα πρατήρια ελίν που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελίν up επιβράβευση.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αγορά καυσίμων ελίν αξίας 20€ και άνω.

Οι αγορές καυσίμων ελίν Crystal Next προσφέρουν διπλή συμμετοχή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, εδώ