Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός από ελίν - Τι κερδίζουν οι τυχεροί

Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός από ελίν - Τι κερδίζουν οι τυχεροί
Αυτά τα Χριστούγεννα, κάθε γέμισμα στα πρατήρια ελίν μπορεί να χαρίσει μοναδικά δώρα στα μέλη του ελίν up επιβράβευση!

Από 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και 11 Ιανουαρίου 2026, η ελίν προσκαλεί τους οδηγούς στον πιο γιορτινό διαγωνισμό της χρονιάς που θα αναδείξει:

Έναν υπερτυχερό που θα κερδίσει:

  • Ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο πόλης για 1 χρόνο, από το instacar
  • Τα καύσιμα του αυτοκινήτου από την ελίν, για όλο τον χρόνο (150€ κάθε μήνα)

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ:

  • 100 ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγή ελίν αξίας 50€, για εξαργύρωση στα πρατήρια ελίν που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελίν up επιβράβευση.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αγορά καυσίμων ελίν αξίας 20€ και άνω.

Οι αγορές καυσίμων ελίν Crystal Next προσφέρουν διπλή συμμετοχή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, εδώ

