Σκρέκας: Εθνική επιτυχία η υποψηφιότητα Πιερρακάκη - Στήριξη στους πραγματικούς αγρότες

Προχωρά μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον πρωτογενή τομέα υπογράμμισε ο Κώστας Σκρέκας. Προτεραιότητα το χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

«Η κυβέρνηση προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, για να ανασυντάξουμε τον πρωτογενή τομέα, έπρεπε πρώτα να σπάσει το διαχρονικό απόστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προχωρά η κάθαρση, μπαίνουν παραγωγικά κριτήρια και διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε οι πληρωμές να κατευθύνονται επιτέλους στους πραγματικούς και παραγωγικούς αγρότες», τόνισε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤNews ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ενώ συμπλήρωσε ότι «το επόμενο διάστημα οι πληρωμές θα κανονικοποιηθούν και οι διορθώσεις θα γίνουν με διαφάνεια μέσω της διαδικασίας των ενστάσεων».

Ο Γραμματέας της ΝΔ επισήμανε ότι οι συνολικές ενισχύσεις προς τους αγρότες φτάνουν φέτος τα 3,7-3,8 δισ. ευρώ, τα περισσότερα από ποτέ. «Οι άμεσες ενισχύσεις και τα επενδυτικά σχέδια που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών αποτελούν καθοριστική στήριξη για όσους παράγουν πραγματικά», επισήμανε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων στήριξης όπως:

επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο,

ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα,

στοχευμένες παρεμβάσεις για όσους έχασαν προσωρινά τη ρύθμιση.

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, διότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες αν δεν υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος. Όμως το κλείσιμο των δρόμων παραμονές γιορτών πλήττει την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες».

Κάλεσε τους αγρότες να διευκολύνουν τις μετακινήσεις, ενώ επανέλαβε ότι «μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού τους, οι εκπρόσωποί τους είναι ευπρόσδεκτοι στον διάλογο. Πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δώσουμε λύσεις».

Τέλος, ο κ. Σκρέκας χαρακτήρισε ως εθνική επιτυχία την υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, καθώς «αναγνωρίζεται ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» και επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει σύγκλιση με το ευρωπαϊκό εισόδημα, μετά από μια δεκαετία απωλειών για τους Έλληνες πολίτες.