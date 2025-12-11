Ευρωβαρόμετρο: Οι ψηφιακές δεξιότητες να συμπεριληφθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης

Το 80% συμφωνούν ότι ο ψηφιακός γραμματισμός τους βοηθάει να προστατεύονται από τη διάδοση εσφαλμένων και ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Εννέα στους δέκα Ευρωπαίους θα συμφωνούσαν να συμπεριληφθούν οι ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η έρευνα με τίτλο «Μελλοντικές ανάγκες στην ψηφιακή εκπαίδευση» αναδεικνύει τις απόψεις των πολιτών όσον αφορά τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, αλλά και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τα οφέλη και τις προκλήσεις από τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Οι πολίτες της ΕΕ συμφωνούν συντριπτικά (92%) ότι τα σχολεία μπορούν να έχουν κρίσιμο ρόλο στη διδασκαλία της αντιμετώπισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην ψυχική υγεία και ευεξία.

Επιπλέον, το 78% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να έχουν την ίδια βαρύτητα στο σχολείο, όπως η ανάγνωση, τα μαθηματικά και οι θετικές επιστήμες.

Το 80% συμφωνούν ότι ο ψηφιακός γραμματισμός τους βοηθάει να προστατεύονται από τη διάδοση εσφαλμένων και ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η μεγάλη πλειονότητα (89%) πιστεύουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να μπορούν να διδάσκουν στους μαθητές και τις μαθήτριες πώς να ξεχωρίζουν τα γεγονότα από τη μυθοπλασία στο διαδίκτυο και να βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα στην πολυπλοκότητα των ψηφιακών πληροφοριών.