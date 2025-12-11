Η Ελλάδα δημιουργεί τον δικό της στόλο μικροδορυφόρων

Την ανάγκη η Ελλάδα να βρει τη θέση της στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα, ανέδειξαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 5ου Emerging Tech Forum.

Την ανάγκη η Ελλάδα να βρει τη θέση της στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα, επενδύοντας σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που μπορούν να αποδώσουν μακροπρόθεσμα σε οικονομικό επίπεδο, ανέδειξαν εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος, σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Emerging Tech Forum, το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA).

Για τη Μπέτυ Χαραλαμποπούλου, CEO της Geosystems Hellas, η Ελλάδα μετά το 2018 έχει κατακτήσει μια πολύ καλή θέση στις τεχνολογίες που σχετίζονται με το διάστημα. Ωστόσο, λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, παράγονται μόνο επιμέρους τμήματα τεχνολογιών Space και όχι ολοκληρωμένα συστήματα, αν και όλες οι εταιρείες του κλάδου έχουν πλέον βρει τον ρόλο και τη θέση τους.

Κατά την ίδια, εφόσον υπάρξει συνέχεια και στρατηγική στο διαστημικό οικοσύστημα που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται, μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι και να γίνουν σημαντικές επενδύσεις. Εκείνο που λείπει, όμως, είναι ένας σαφής εθνικός στόχος. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής πολιτικής. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι αυτή η στρατηγική να εξασφαλίσει συνέχεια και παρουσία της χώρας και στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Με δεδομένο ότι ο Τηλέμαχος Ματιάκης, Technical Director της KENOTOM, δραστηριοποιήθηκε για χρόνια σε άλλον κλάδο και μεταπήδησε σχετικά πρόσφατα στην ελληνική διαστημική τεχνολογία, όπως είπε, του προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι στη χώρα υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα στη διαστημική βιομηχανία, με εταιρείες που λειτουργούν χρόνια στον χώρο και διαθέτουν ουσιαστική τεχνογνωσία. Εκτίμησε δε ότι πλέον, μέσω συνεργασιών, μπορεί να υπάρξει σημαντική πρόοδος.

Όπως ανέφερε, «είμαστε πίσω σε σχέση με το εξωτερικό, όμως μέσω συνεργειών με τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες μπορούν να γίνουν ουσιαστικά, βελτιωτικά βήματα». Μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο αποτελεί το κεφάλαιο της «εμπιστοσύνης» στη διαστημική τεχνολογία, καθώς είναι δύσκολο να κερδηθεί όταν κάποιος είναι νέος στον χώρο, ακόμη και αν παρουσιάζει κάτι πολύ αξιόλογο. Ωστόσο, θεωρεί ότι με τον χρόνο αυτό το εμπόδιο θα ξεπεραστεί.

Από την πλευρά του, ο Paolo Fioravanti, CEO της Circuits Integrated, ανέφερε ότι η εταιρεία του βρίσκεται στο σημείο να κυκλοφορήσει το πρώτο της προϊόν που συνδέεται με το διάστημα. Ωστόσο, αναμένει πιθανή χρηματοδότηση από Venture Capital, προκειμένου να προχωρήσουν μελλοντικά σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το διαστημικό οικοσύστημα, σύμφωνα με τον αρχικό τους σχεδιασμό. Το σημαντικό για τον κ. Fioravanti είναι η ιδέα που «πουλά» μια εταιρεία του διαστημικού οικοσυστήματος να έχει διεθνές ενδιαφέρον και να μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στην Ελλάδα ένα εμπορικό σύστημα που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.

Για τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στο διαστημικό οικοσύστημα αναφέρθηκε στην τοποθέτησή της και η Κατερίνα Πανοπούλου, Managing Director της OHB Hellas, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει χρηματοδότηση για τον χώρο ήδη από το 2005 –και ακόμη περισσότερη από το 2018– εξακολουθεί να παρατηρείται διασπορά πολλών τεχνολογιών χωρίς αντίστοιχη παραγωγή ολοκληρωμένων προϊόντων.

Παρότι δαπανώνται εκατομμύρια, δεν έχουμε δει αποτελέσματα στην παραγωγή διαστημικών προϊόντων επισήμανε. Σημειώσε, επίσης, ότι υπάρχουν δυνατότητες για όσους νέους ανθρώπους επιθυμούν να εργαστούν για το διαστημικό οικοσύστημα στην Ελλάδα, είναι όμως πολύ σημαντικό να γίνει ευθυγράμμιση της στρατηγικής της χώρας μας, με την Ευρώπη και τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών φορέων. Πρόσθεσε, δε, ότι στα επόμενα πέντε έξι χρόνια θα πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένες τεχνολογίες, καθώς η χρηματοδότηση δεν θα είναι άπειρη.

Tη συζήτηση συντόνισε ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης Εκδότης, Πτήση Press

Το Emerging Tech Forum 2025 πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Hellenic Chips Competence Centre (HCCC), το οποίο υποστηρίζεται από το Chips JU και τα μέλη του, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.