Wall Street: Η «βουτιά» 14% της Oracle πιέζει S&P 500 και Nasdaq

Οι νέες ανησυχίες γύρω από το ΑΙ επισκιάζουν την αισιοδοξία που προέκυψε από την χθεσινή απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Πιέσεις δέχονται την Πέμπτη στην Wall Street, οι S&P 500 και Nasdaq, καθώς οι νέες ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που προέκυψαν από τα φιλόδοξα σχέδια δαπανών που ανακοίνωσε η Oracle, επισκιάζουν την αισιοδοξία που προκάλεσε η χθεσινή απόφαση της Fed να μειώσει για τρίτη σερί φορά τα επιτόκια, αλλά και τον λιγότερο επιθετικό τόνο που υιοθέτησε στην ομιλία του Προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Συγκεκριμένα, η μετοχή της Oracle υποχωρεί 14%, αφού το τριμηνιαίο outlook της ήταν κατώτερο των εκτιμήσεων των αναλυτών ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι ετήσιες δαπάνες θα αυξηθούν κατά 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της.

Η αύξηση του κόστους, που στοχεύει κυρίως στην επιδίωξη πελατών cloud της τεχνητής νοημοσύνης, προκαλεί ανησυχίες στην αγορά, ότι η Oracle επενδύει χρήματα στην τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από ό,τι μπορεί να μετατρέψει αυτές τις επενδύσεις σε κέρδος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις συζητήσεις για μία πιθανή φούσκα στον τομέα του AI. Η μετοχή της εταιρείας οδεύει στη μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλεια από τα μέσα του 2002,

Υπό αυτό το κλίμα, ο Dow Jones ενισχύεται 0,46% στις 48.277 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,66% στις 6.842 μονάδες, ενώ ο Nasdaq χάνει 1,15% στις 23.382 μονάδες.

Τα πεπραγμένα της Oracle, τραβάνε χαμηλότερα και τις άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ των οποίων τις Nvidia και AMD, οι οποίες υποχωρούν 3,7% και 4,5% αντίστοιχα. Η CoreWeave υποχωρεί πάνω από 7%.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις βάζουν φρένο στο θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην αγορά μετά την απόφαση της Fed, με τον Dow Jones να κερδίζει χθες 1,05%, τον S&P 500 να ενισχύεται 0,67% στις 6.886 μονάδες -μία ανάσα από ιστορικό υψηλό- ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,33% στις 23.654 μονάδες.

Η διχασμένη Fed αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος με -0,25%, καθώς οι επενδυτές να στοιχηματίζουν σε περισσότερα «ψαλιδίσματα» στο κόστος δανεισμού την προσεχή διετία παρά το «σήμα» για μία περικοπή το 2026 και το 2027 σε συνδυασμό με τα σχόλια του Τζερόμ Πάουελ και κόντρα στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πάουελ, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι «σε καλή θέση να περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία» και σημείωσε ότι οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν κινητήρια δύναμη του πληθωρισμού.

Μαζί με τους τρεις κύριους δείκτες που ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης με άνοδο, ο δείκτης Russell 2000 μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ρεκόρ κλεισίματος. Οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από τα χαμηλότερα επιτόκια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, επειδή το κόστος δανεισμού τους συνδέεται πιο στενά με τα επιτόκια της αγοράς.

«Δεν μας εκπλήσσει που βλέπουμε βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία στις αγορές, δεδομένου ότι η Fed συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια, παρόλο που η οικονομία αναπτύσσεται, ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα σταματήσουν να τα βλέπουν όλα ρόδινα μόλις συνειδητοποιήσουν ότι η πορεία προς τα χαμηλότερα επιτόκια μπορεί να διαρκέσει περισσότερο - ή μπορεί να μην υλοποιηθεί καθόλου - στο βαθμό που πιστεύουν ότι θα γίνει», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management.

Από το πεδίο της οικονομίας των ΗΠΑ, σε αντίθετους δρόμους βάδισαν το εμπορικό έλλειμμα και οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο στο μικρότερο επίπεδό του από τα μέσα του 2020, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα μαζεύτηκε κατά 11% από τον προηγούμενο μήνα στα 52,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν για έλλειμμα 63,1 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την έναρξη της πανδημίας, μετά από μια μεγάλη πτώση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Thanksgiving. Οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 44.000 στις 236.000 την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από τον Μάρτιο του 2020 και ακολούθησε το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων σε περισσότερα από τρία χρόνια την προηγούμενη εβδομάδα.