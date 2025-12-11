Αναβάθμιση της Cepal Hellas σε «ΑΑΑ» από τον MSCI

H Cepal συγκαταλέγεται πλέον στις ελάχιστες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με την ανώτατη αξιολόγηση βιωσιμότητας σε διεθνές επίπεδο.

Ο διεθνής δείκτης MSCI αναβάθμισε την αξιολόγηση ESG της Cepal Hellas από “A” σε “AAA”. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η εταιρεία - ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους servicers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και με ηγετική θέση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη διαχείριση απαιτήσεων- κατέκτησε την υψηλότερη βαθμίδα βιωσιμότητας για το 2025.

Η αναβάθμιση αυτή κατατάσσει τη Cepal Hellas μεταξύ των λίγων εταιρειών στην Ελλάδα που επιτυγχάνουν αξιολόγηση “AAA” από τη MSCI τοποθετώντας την σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στον κλάδο αλλά και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Σε μια αγορά όπου αντίστοιχες αξιολογήσεις αποδίδονται κυρίως σε διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους, η επίδοση αυτή διαφοροποιεί τη Cepal Hellas, καθώς την εντάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως ως προς τις επιδόσεις ESG. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την προσήλωσή της σε βιώσιμες πρακτικές, διαφάνεια και υπεύθυνη εταιρική λειτουργία σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση βασίστηκε σε εξαιρετικές επιδόσεις σε κρίσιμους τομείς βιωσιμότητας, όπως η διατήρηση ενός αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς υψηλή εξάρτηση από κρίσιμες ειδικότητες (talent risk), μέσω αναδιαρθρώσεων στις θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε επίσης στην ύπαρξη τεκμηριωμένων πολιτικών εταιρικής δεοντολογίας, στις δράσεις για την προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης (DEI), καθώς και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών. Τέλος, υψηλά αξιολογήθηκε η συστηματική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Με αφορμή τη διάκριση, ο κ. Θοδωρής Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal Hellas, δήλωσε: «Η αξιολόγηση του MSCI επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Cepal στη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, και αποτυπώνει το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται από την ομάδα μας τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά σε ανθρώπους, κοινωνία, τεχνολογία και περιβάλλον, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους stakeholders και παραμένοντας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα».

Το MSCI ESG Ratings αποτιμά την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται σε μακροχρόνιους κινδύνους και προκλήσεις που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βαθμολογίες από «CCC» έως «AAA». Οι αξιολογήσεις στηρίζονται σε διεθνείς δείκτες και προηγμένα συστήματα ανάλυσης και καλύπτουν δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις διεθνώς, αποτελώντας σημείο αναφοράς για επενδυτές παγκοσμίως.