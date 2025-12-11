Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Euroxx: Διαψεύδει δημοσιεύματα περί εξαγοράς από πιστωτικό ίδρυμα

Στην διάψευση δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Euroxx από πιστωτικό ίδρυμα, προχώρησε με ανακοίνωσή της η εισηγμένη.

Στην διάψευση δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Euroxx από πιστωτικό ίδρυμα, προχώρησε με ανακοίνωσή της η εισηγμένη, τονίζοντας ότι «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί κατάχρησης αγοράς και της υπ΄αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν».

