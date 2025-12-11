Τσιάρας: Μονόδρομος η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάβαση στην ΑΑΔΕ

Όπως είπε η μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτελεί ουσιαστικά «μονόδρομο» με βάση τα προβλήματα που καταγράφονταν επί χρόνια.

Επιλογή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η απόφαση μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να μπει τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος και να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ”Real FM”.

Όπως είπε η μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτελεί ουσιαστικά «μονόδρομο» με βάση τα προβλήματα που καταγράφονταν επί χρόνια.

Τόνισε επίσης ότι η είναι ειλημμένη η «απόφαση της κυβέρνησης να πάμε σε μια πολιτική κάθαρσης» σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «από την πρώτη στιγμή ζήτησε να βρούμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και έδωσε εντολή να γίνει «ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει διαφάνεια στις ενισχύσεις και την καταβολή των ευρωπαϊκών πόρων».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις, επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση για κατάργηση των παθογενειών χωρίς να υπάρξουν οι αναπόφευκτες συνέπειες της εξυγίανσης.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι υπάρχει πρόσκληση για διάλογο στους αγρότες «από τον [ρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και από μένα προσωπικά» προσθέτοντας όμως ότι «αναμένουμε ακόμη τη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου από πλευράς των αγροτών» και σημείωσε ότι χωρίς ενιαία εκπροσώπηση και κοινή ατζέντα δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση.

Τόνισε ότι πολλά από τα αιτήματα των παραγωγών έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ άλλα μπορούν να συζητηθούν όπως:

Η παράταση του τιμολογίου 9,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα βρίσκεται υπό εξέταση, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε πρόσφατα να δοθεί επιπλέον 50% στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

«Η κυβέρνηση διαχρονικά έχει αποδείξει ότι στέκεται στο πλευρό των αγροτών», συμπλήρωσε ο κ. Τσιάρας επισημαίνοντας ότι έχει γίνει «πολύ μεγάλη προσπάθεια» στις καταβολές ενισχύσεων. Όπως ανέφερε, «οι πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη διαφάνεια, και στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, επαναλαμβάνοντας ότι «η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, αρκεί να υπάρξει οργανωμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένη ατζέντα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ