Στην «ουρά» για νέες εκδόσεις ομολόγων

Νέες ομολογιακές εκδόσεις ετοιμάζουν οι τράπεζες. Από κοντά και η ΔΕΗ, με φόντο τον Μάρτιο του 2026. Κέρδος από την ανάκληση ακριβότερων ομολόγων του πρόσφατου παρελθόντος και έκδοση νέων χαμηλότερου κόστους.

Την προεργασία ανάκλησης και αντικατάστασης παλαιότερων και ακριβότερων ομολογιακών τίτλων, έχουν ξεκινήσει τράπεζες αλλά και μεγάλοι εισηγμένοι όμιλοι, διατηρώντας έτσι ανοιχτή γραμμή με τις αγορές.

Βασική στόχευση των τραπεζών, μέσω της άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές, είναι η διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων, εν μέσω μιας δυναμικής πορείας πιστωτικής επέκτασης αλλά και κινήσεων ανόργανης ανάπτυξης (εξαγορές - συγχωνεύσεις) που αυξάνουν το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό. Την ίδια στιγμή, μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων στρέφεται και προς την αποπληρωμή εναπομείναντων ομολογιών Tier II, τα οποία είχε καλύψει προ έτων το Δημόσιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Eurobank αναμένεται να προχωρήσει σε μια μικρή έκδοση Tier II το επόμενο διάστημα για την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ περίπου, προκειμένου να προχωρήσει και στην πλήρη ανάκληση ομολόγου Tier II - του Δημοσίου - που διαθέτει, το οποίο έχει κουπόνι 6,41%.

Από την πλευρά της, η Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να προβεί στην ανάκληση ακριβότερων ομολόγων του 2021 - 2022, με τις μεγαλύτερες λήξεις να ακολουθούν από το 2027. Η τράπεζα διαθέτει ομόλογο senior preferred 5NC4 (350 εκατ. ευρώ) με κουπόνι 8,25%, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα ανάκληση στις 28 Ιανουαρίου 2026 (λήξη στις 28 Ιανουρίου 2027). Παράλληλα, διαθέτει ένα πιο ακριβό και βαρύ ομόλογο, AT1 (600 εκατ. ευρώ) με κουπόνι 8,75% για το οποίο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αναχρηματοδότηση στις 16 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η τράπεζα αναμένεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση έκδοσης AT1 το αμέσως προσεχές διάστημα, για περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank επίσης δεν έχει λήξεις κατά το επόμενο έτος, αλλά υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης senior preferred (450 εκατ. ευρώ), το οποίο εκδόθηκε το 2022, με κουπόνι 7,5%. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να κινηθεί προς την αναχρηματοδότηση αυτού - έκδοση νέου senior preferred με αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο.

Από την άλλη, παρότι η Εθνική θα μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση AT1, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση προτεραιότητα, δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης και των περιορισμένων, προς ώρας, κινήσεων στο πεδίο της ανόργανης ανάπτυξης. Ως προς το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης, υπάρχει περιθώριο επαναγοράς senior preferred τίτλου ύψους 500 εκατ. ευρώ (δυνατότητα ανάκλησης τον Νοέμβριο του 2026), με κουπόνι 7,25%, κίνηση που θα εξαρτηθεί ωστόσο από τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές καθώς και από τις ανάγκες διασποράς των λήξεων των ομολόγων.

Η τράπεζα έχει προβεί στην μεγαλύτερη εξαγορά «πράσινων» ομολογιών υψηλής εξασφάλισης με επιτόκιο 2,75% (418 σε 500 εκατ. ευρώ) και ομολογιών υψηλής εξασφάλισης σε στερλίνα με επιτόκιο 8,75% (169 σε 200 εκατ. στερλίνες), ενώ προχώρησε στα μέσα Ιουλίου στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (750 εκατ. ευρώ) με επιτόκιο 2,75%.

Πέραν των τραπεζών, η ΔΕΗ αναμένεται να προβεί στην έκδοση senior ομολόγου, ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Η κίνηση που δρομολογεί ο ισχυρός ενεργειακός όμιλος συνδέεται με τη λήξη αντίστοιχου ομολόγου, το οποίο εξέδωσε στις 18 Μαρτίου του 2021 και λήγει στις 30 Μαρτίου του 2026. Το ομόλογο φέρει ρήτρα μείωσης ρύπων διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% και μέσω αυτού, ο όμιλος είχε αντλήσει 775 εκατ. ευρώ από τις αγορές (650 + 125 εκατ. ευρώ) με κουπόνι 3,875%.