Επένδυση 1 δισ. δολαρίων στην OpenAI από Disney - Αναβαθμίζεται το Sora

οι χρήστες του Sora θα μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο με περισσότερους από 200 χαρακτήρες σε Disney, Marvel, Pixar και Star Wars.

Επένδυση 1 δισ. δολαρίων στην OpenAI που θα επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργούν βίντεο στο Sora με χαρακτήρες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα θα πραγματοποιήσει η Disney.

Η OpenAI λάνσαρε το Sora τον Σεπτέμβριο και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν σύντομα βίντεο απλώς πληκτρολογώντας μια οδηγία. Στο πλαίσιο του deal της startup με τον μιντιακό κολοσσό, οι χρήστες του Sora θα μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο με περισσότερους από 200 χαρακτήρες σε Disney, Marvel, Pixar και Star Wars.

«Η ραγδαία πρόοδος της ΑΙ σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον κλάδο μας και μέσω αυτής της συνεργασίας με την OpenAI θα επεκτείνουμε με σύνεση και υπευθυνότητα την εμβέλεια μέσω της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σεβόμενοι και προστατεύοντας παράλληλα τους δημιουργούς και τα έργα τους», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ

Η OpenAI υπογράμμισε ότι οι χρήστες θα έχουν διαθέσιμο και το ChatGPT Images, όπου μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του για να δημιουργούν εικόνες.

