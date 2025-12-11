Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό
Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άντζελα Χόλγκιν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρεμιέρα για το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές λειτουργούν τα καταστήματα

Καταθέσεις και αναλήψεις μέσω… POS προωθεί η Mastercard

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νίκος Χριστοδουλίδης
Κύπρος
Κυπριακό
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider