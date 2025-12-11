Πολιτική | Διεθνή

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ καλεί την Ευρώπη να αυξήσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται επειγόντως περισσότερη υποστήριξη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να στηριχθεί η Ουκρανία ενάντια στις αδιάκοπες επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ είπε σε ομιλία του στο Βερολίνο ότι η Γερμανία εφέτος έχει γίνει ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας όσον αφορά την στρατιωτική και άλλη βοήθεια, προσθέτοντας ότι «περισσότεροι σύμμαχοι, περισσότεροι σύμμαχοι στην Ευρώπη, πρέπει να αναλάβουν επειγόντως δράση».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση στην οποία παρέστη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Γερμανία
Ουκρανία
