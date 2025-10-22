Τα Public υποδέχονται τη Snappi για ακόμη πιο «έξυπνες» αγορές

Σε μια εποχή όπου το κινητό έχει γίνει το πορτοφόλι μας και οι έξυπνες αγορές είναι σχεδόν

Σε μια εποχή όπου το κινητό έχει γίνει το πορτοφόλι μας και οι έξυπνες αγορές είναι σχεδόν… τρόπος ζωής, τα Public κάνουν ένα ακόμη βήμα προς μια καθημερινότητα πιο digital, πιο γρήγορη και – κυρίως – πιο συμφέρουσα για τα μέλη τους. Μέσα από τη συνεργασία με τη Snappi, τη νέα ελληνική neobank που φέρνει «φρέσκο αέρα» στον τραπεζικό κόσμο, τα Public προσφέρουν στα μέλη του δωρεάν προγράμματος ανταμοιβής “Public+” κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο: 15€ δώρο για κάθε νέα εγγραφή στη Snappi, κατευθείαν στο Public Wallet, για εξαργύρωση σε επόμενες αγορές στο δίκτυο καταστήματων Public ή στο public.gr.

Αν αγαπάς την τεχνολογία, την αίσθηση του να “κερδίζεις” κάθε φορά που ψωνίζεις και ανήκεις ήδη μέσα στο οικοσύστημα Public, τότε αυτή η συνεργασία είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένη για σένα. Γιατί δεν μιλάμε απλώς για μια προσφορά. Μιλάμε για ένα ακόμη έξυπνο hack αγορών, όπως ακριβώς μάς έχουν συνηθίσει τα Public μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας τους.

Η Snappi από την άλλη, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φέρνει ένα νέο μοντέλο banking: χωρίς ουρές και χωρίς κρυφές χρεώσεις, με μηδενικές χρεώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ελληνικό IBAN για πληρωμές λογαριασμών, IRIS και χτίσιμο αφορολόγητου, αλλά με όλα όσα χρειάζεται ένας σύγχρονος χρήστης, από ψηφιακή και φυσική κάρτα μέχρι instant συναλλαγές και 24/7 εξυπηρέτηση από πραγματικούς ανθρώπους και όχι απρόσωπα bots. Ουσιαστικά εχεις μία τράπεζα στο κινητό σου και λειτουργεί σαν μια «έξυπνη επέκταση» της καθημερινής σου οικονομικής ζωής, ειδικά αν οι περισσότερες κινήσεις σου γίνονται από το κινητό.

Και εδώ είναι που η συνεργασία με τα Public αποκτά νόημα: δύο brands που μιλούν την ίδια digital γλώσσα, επενδύουν στην εμπειρία του χρήστη και ανταμείβουν όσους επιλέγουν να είναι μέρος της κοινότητάς τους. Γιατί το Public+ δεν είναι πια απλώς ένα πρόγραμμα ανταμοιβής, είναι ένα δίκτυο προνομίων που εξελίσσεται, συνδέοντας προϊόντα, εμπειρίες και τώρα… ακόμη και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας.

Με λίγα λόγια; Αν έχεις ήδη Public Wallet και χρησιμοποιείς συχνά την εφαρμογή, η Snappi γίνεται ο πιο γρήγορος τρόπος να προσθέσεις extra αξία στις επόμενες αγορές σου. Κι αν όχι, ίσως αυτή είναι η πιο καλή αφορμή για να μπεις στο οικοσύστημα Public με έναν πραγματικά έξυπνο τρόπο. Ξεκινώντας με 15€ δώρο!