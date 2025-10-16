Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μπλε Κέδρος: Πώληση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη έναντι 950.000 ευρώ

Η Μπλε Κέδρος γνωστοποιεί επίσης ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής της Φ Real Estate που έληγε στις 15.10.2025, παρατάθηκε έως τις 30.10.2025.

Συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου της επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 11Β στη Θεσσαλονίκη, έναντι 950.000 ευρώ, υπέγραψε η Μπλε Κέδρος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με πατάρι και υπόγειο, το οποίο είχε αποκτηθεί από την εταιρεία το 2023 αντί ποσού 680.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε συνέχεια της από 27.08.2025 ανακοίνωσης, η Μπλε Κέδρος γνωστοποιεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής της Φ Real Estate που έληγε στις 15.10.2025, παρατάθηκε έως τις 30.10.2025 με κοινή συμφωνία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης.

Η εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού πωλητηρίου συμβολαίου.

