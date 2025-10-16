Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - «Βουτιά» 9% για την Nestle

Ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 1,03% καθώς η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, «επέζησε» από δύο προτάσεις μομφής.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές τις συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές κατάφεραν να ισορροπήσουν στην «τραμπάλα» στην οποία βρίσκονται οι δείκτες καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με το βλέμμα τους να παραμένει στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας, όπου η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, «επέζησε» από δύο προτάσεις μομφής.

Την παράταση στην παραμονή στην εξουσία εξασφάλισε η αναστολή της αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Υπέρ της πρότασης, που είχε καταθέσει το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία», ψήφισαν 271 βουλευτές, δηλαδή το 47% των μελών του Σώματος, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Παράλληλα, οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους και στον εμπορικό πόλεμο που έχει αναζωπυρωθεί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τυχόν εξελίξεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,63% στις 571,34 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,55% στις 5.636 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,38% στις 24.272 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 1,03% στις 8.160 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,13% στις 9.412 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,62% στις 41.950 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ολοκλήρωσε στο -0,17% στις 15.565 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Nestle σημείωσε «βουτιά» 9,3% μετά την ανακοίνωση του γίγαντα των καταναλωτικών αγαθών ότι θα προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας. Περίπου 12.000 θέσεις γραφείου θα καταργηθούν, με περαιτέρω μείωση 4.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Επιπλέον, η μετοχή της γερμανικής εταιρείας βιοεπιστημών Sartorius κατέγραψε άλμα άνω του 10% αφότου ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,5% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Η Nordea Bank πρόσθεσε σχεδόν 3%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό, καθώς τα έσοδα της εταιρείας από δάνεια για το τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Τα ενυπόθηκα δάνεια και τα εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, με τα πρώτα να ωθούνται από την ανάπτυξη στη Σουηδία και μια πρόσφατη εξαγορά στη Νορβηγία.

Στα μάκρο της ημέρας, η βρετανική οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη τον Αύγουστο καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS). Επιπλέον, η ONS αναθεώρησε τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ιουλίου, τα οποία αρχικά υποδείκνυαν στασιμότητα, αναφέροντας ότι η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1%, έπειτα από ανάπτυξη 0,4% τον Ιούνιο.

Η βρετανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 0,3% το β' τρίμηνο, υψηλότερη από το αναμενόμενο, έναντι 0,7% το πρώτο τρίμηνο, η οποία ενισχύθηκε από την πρόωρη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενόψει των αμερικανικών δασμών τον Απρίλιο.