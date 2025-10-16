Οικονομία | Ελλάδα

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Σε πνεύμα ενότητας η τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή του Επιτρόπου Ενέργειας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, κ. Dan Jørgensen, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου, με θέμα το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

