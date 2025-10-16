Πολιτική | Ελλάδα

Την Παρασκευή η τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών της ΕΕ με συμμετοχή Μητσοτάκη

Σε τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της ΕΕ, που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να συμμετάσχει αύριο στις 9 το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 11:30 το πρωί ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών.

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΕΛΚ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
