Δημοσκόπηση MRB: Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ με 28% - Στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, το ΚΚΕ 6,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,3% (4,3%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 23,2%.

Στις 14,2 μονάδες προσδιορίζει η δημοσκόπηση ΜRB το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28% με αναγωγή επί του συνόλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%.

Καθαρά στην τρίτη θέση, με 12,1%, η εταιρεία κατατάσσει την Ελληνική Λύση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μετρήθηκε στο 9,4%, από 11% τον Σεπτέμβριο.

Πρόθεση ψήφου

Συνολικά, η δημοσκόπηση καταγράφει ένα πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί καθαρό προβάδισμα, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφει ιστορικά χαμηλά. Ταυτόχρονα, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αναδεικνύοντας μια γενικευμένη κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 22,6%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 4,8%. Το 28% των πολιτών απαντά ότι κανένας δεν είναι κατάλληλος.

Κόμμα Σαμαρά

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, μόλις το 15,9% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα ενδεχόμενο κόμμα του, ενώ το 79,6% απαντά αρνητικά. Όσο για τη Μαρία Καρυστιανού, το 50% των πολιτών έχει θετική άποψη για το πρόσωπό της, αλλά το 51,1% θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική. Αν ωστόσο ίδρυε δικό της κόμμα, το 32,2% δηλώνει πως θα μπορούσε να το ψηφίσει, ενώ το 56,7% όχι.