Καζακστάν: Πάγωμα τιμών σε καύσιμα και τιμολόγια κοινής ωφέλειας έως το 2026 λόγω πληθωρισμού

Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι παγώνει την τιμή του ντίζελ και ορισμένων ειδών βενζίνης, όπως και ότι αναστέλλει τις αυξήσεις στα τιμολόγια κοινής ωφέλειας μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, καθώς ο διψήφιος πληθωρισμός συνεχίζει να επιταχύνεται.

Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι παγώνει την τιμή του ντίζελ και ορισμένων ειδών βενζίνης, όπως και ότι αναστέλλει τις αυξήσεις στα τιμολόγια κοινής ωφέλειας μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, καθώς ο διψήφιος πληθωρισμός συνεχίζει να επιταχύνεται.

Σε ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram αναφέρει ότι παγώνει τις τιμές στο ντίζελ και στην βενζίνη 92 έως ότου σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός και ότι θα εργαστεί για την αποτροπή αυξήσεων τιμών σε αυτά που αποκαλεί κοινωνικά σημαντικά είδη διατροφής μέσω αυξημένης χρηματοδότησης για την εγχώρια γεωργία.

Αναφέρει επίσης ότι θα περιορίσει την είσπραξη φόρων από τις μικρές επιχειρήσεις και θα αυξήσει τη χορήγηση οικονομικά προσιτών στεγαστικών δανείων.

Ο πληθωρισμός στο Καζακστάν, έναν γίγαντα των ορυκτών που παράγει επίσης περίπου το 2% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ήταν 12,9% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας σημαντικά τον πληθωρισμό του σημαντικού εμπορικού εταίρου του, της Ρωσίας, όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κεντρική τράπεζα του Καζακστάν αύξησε την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια στο πρωτοφανές 18%. Οι άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας, με οικονομίες που συνδέονται στενά με την οικονομία της Ρωσίας, έχουν επίσης υποφέρει από εξάρσεις πληθωρισμού από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Μια ξαφνική αύξηση της τιμής του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) τον Ιανουάριο του 2022 πυροδότησε τις χειρότερες αναταραχές στο Καζακστάν από τότε που η χώρα των 20 εκατομμυρίων κατοίκων απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Εκείνη τη χρονιά, οι διαμαρτυρίες για τις τιμές των καυσίμων εξελίχθηκαν σε εκτεταμένες αναταραχές, με εκατοντάδες νεκρούς και ρωσικά στρατεύματα να αναπτύσσονται για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ