Σιδηρόδρομοι Ελλάδας: Πώς θα γίνει η μεταφορά δραστηριότητας διαχείρισης τροχαίου υλικού από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Τι αναφέρεται σε κοινή υπουργική απόφαση των Κ. Κυρανάκη και Κυρ. Πιερρακάκη για τη «Μεταφορά δραστηριότητας διαχείρισης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.». Ποια είναι η διαδικασία.

«Κλείδωσε» και επισήμως, με υπογραφές του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυρ. Πιερρακάκη, και του αρμόδιου αναπληρωτού υπουργού Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, η «Μεταφορά δραστηριότητας διαχείρισης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», διαδικασία που είναι γνωστή και αναμενόμενη στο πλαίσιο της συγχώνευσης των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ σε ένα σχήμα (πλην του τομέα αξιοποίησης ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ).

Διαδικασία Καταγραφής και Παράδοσης – Παραλαβής του Τροχαίου Υλικού

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο που χτες δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», αναφορικά με τη διαδικασία Καταγραφής και Παράδοσης – Παραλαβής του Τροχαίου Υλικού, «κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας φυσικής καταγραφής από την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. -για την οποία δεν απαιτείται τεχνική αξιολόγηση - των διαθέσιμων ανταλλακτικών του υποσυστήματος Συρμού ETCS Επιπέδου 1, που είχαν παραδοθεί στην ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από την εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1004/2007 Σύμβαση που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και της εταιρείας ANSALDO SEGNALAMENTO FEROVIARIO SPA, με τη συμμετοχή της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε στην ανωτέρω διαδικασία υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, συντάσσεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από της δημοσίευση της παρούσας πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., το οποίο συνυπογράφεται από τον εκτελούντα χρέη Υπεύθυνου της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή Τροχαίου Υλικού της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε και τους νόμιμους εκπροσώπους των δύο εταιρειών».

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας φυσικής καταγραφής από την εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., «συντάσσεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από της δημοσίευση της παρούσας πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., το οποίο συνυπογράφεται από τον εκτελούντα χρέη Υπεύθυνου της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., τον εκτελούντα χρέη Διευθυντή Τροχαίου Υλικού της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε και τους νόμιμους εκπροσώπους των δύο εταιρειών». Εξαιρούνται α) το άχρηστο, μη επισκευάσιμο ή ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση τροχαίο υλικό: i) δώδεκα (12) μονάδες τροχαίου υλικού για μίσθωση σε ιδιώτες, κοινωνικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ii) οκτακόσιες πενήντα πέντε (855) μονάδες τροχαίου υλικού, το οποίο θα εκποιηθεί μετά από αφαίρεση των ανταλλακτικών – μηχανισμών (φορεία, τριπλοβαλβίδες, προσκρουστήρες, άγκιστρα) που θα κριθούν κατά τη διαδικασία καταστροφής των ανωτέρω μονάδων, κατάλληλα για ενδεχόμενη επαναχρησημοποίηση, β) το μισθωμένο τροχαίο υλικό σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, λοιπές επιχειρήσεις, οργανισμούς και Ο.Τ.Α.

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. οφείλει το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας να παραδώσει στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε όλες τις συμβάσεις μίσθωσης τροχαίου υλικού και τα αντίστοιχα παραρτήματα ή λίστες των συμβάσεων με το μισθωμένο τροχαίο υλικό, υπέχοντας η παράδοση αυτή θέση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του μισθωμένου τροχαίου υλικού. Μετά την παράδοση – παραλαβή του Τροχαίου Υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε θα ολοκληρώσει εντός έξι (6) μηνών την καταγραφή του Τροχαίου Υλικού της παρούσας παραγράφου.

Διαδικασία Due Diligence

Η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής αξιολόγησης μισθωμένου και μη μισθωμένου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Συγκεκριμένα η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ταυτοποίηση, αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχο του συνόλου του τροχαίου υλικού - μισθωμένου και μη μισθωμένου και σύνταξη Αναφοράς Τεχνικού Ελέγχου – Due Diligence για κάθε μονάδα που θα περιλαμβάνει:

Εκτίμηση της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης και του βαθμού συντήρησης κάθε μονάδας Συνολικό τεχνικό έλεγχο του τροχαίου υλικού, που θα περιλαμβάνει: i. Τεχνική εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης εκάστης μονάδας τροχαίου υλικού και εντοπισμό μειζόνων αποκλίσεων σε σχέση με τη βέλτιστη κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ii. Υπολογισμό της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του τροχαίου υλικού σε έτη αποδοτικής υπηρεσίας (άνευ ανακατασκευής), iii. Συστάσεις επί των βέλτιστων διαθέσιμων μηχανισμών για τη διασφάλιση των συνθηκών διατήρησης/βελτίωσης της επιχειρησιακής κατάστασης και διάρκειας καθώς και συντήρησης του τροχαίου υλικού. iv) έλεγχο ανταπόκρισης του τροχαίου υλικού στις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ιδίως προς τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας τροχαίου υλικού (όπως ιδίως: φέρουσα κατασκευή και μηχανικά μέρη, Διάδραση με την τροχιά και περιτύπωση, σύστημα πέδησης, θέματα σχετιζόμενα με τους επιβάτες, Συνθήκες περιβάλλοντος, Εξωτερικά φώτα & συσκευές ακουστικής και οπτικής προειδοποίησης, ελκτικός και ηλεκτρικός τεχνικός εξοπλισμός, θάλαμος μηχανοδηγού και διεπαφή μηχανοδηγού και μηχανημάτων, πυρασφάλεια και εκκένωση, τρέχουσα συντήρηση, τεκμηρίωση για τη λειτουργία και τη συντήρηση). Περιγραφή και τεκμηρίωση της πραγματικής τρέχουσας κατάστασης του τροχαίου υλικού στις φόρμες παράδοσης/αποδοχής. Η διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης, οφείλει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την ανάθεση αυτής.

Συμβάσεις Υπηρεσιών Προσωπικού στη διαχείριση του Τροχαίου Υλικού

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε ως διαχειρίστριας σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και στις οικείες συμβάσεις στις οποίες έχει συμβληθεί υπό την ιδιότητα αυτή, εξαιρουμένων των συμβάσεων νομικών ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται για τις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε..