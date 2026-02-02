Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΗΡΩΝ: Σταθερές οι τιμές του πράσινου τιμολογίου για πέμπτο διαδοχικό μήνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΡΩΝ: Σταθερές οι τιμές του πράσινου τιμολογίου για πέμπτο διαδοχικό μήνα
Παράλληλα, οι τιμές παρουσιάζουν ετήσια πτώση της τάξης του 10% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, όπως αναγράφεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Αμετάβλητες διατήρησε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τις τιμές του πράσινου τιμολογίου της για τον Φεβρουάριο του 2026 η ΗΡΩΝ, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ετήσια πτώση της τάξης του 10% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, όπως αναγράφεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, το οικιακό πράσινο τιμολόγιο του Φεβρουαρίου που προσφέρει ο ΗΡΩΝ βρίσκεται στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 34,43% και πάγιο στα 5 ευρώ. Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S βρίσκεται στα 17,780 λεπτά ανά κιλοβατώρα και το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L βρίσκεται στα 17,941 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Παράλληλα, στην κατηγορία των σταθερών μπλε τιμολογίων, ο ΗΡΩΝ προσφέρει το δεκαοχτάμηνης διάρκειας ΗΡΩΝ Blue Generous Max Home, στα 11,52 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 9,90 ευρώ, καθώς και το ΗΡΩΝ Blue Generous Homes, με τιμή στα 11,90 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 9,90 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Αλλαγή άρθρου 86, νέα βάση για τη μονιμότητα στο Δημόσιο - Τι αναφέρει για ΠτΔ και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank - Στα 1.600 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή - Ποια στοιχεία θα δηλώσουν 7 εκατ. φορολογούμενοι

tags:
ΗΡΩΝ
Ρεύμα
Τιμολόγια Ρεύματος
Ηλεκτρική ενέργεια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider