ΗΡΩΝ: Σταθερές οι τιμές του πράσινου τιμολογίου για πέμπτο διαδοχικό μήνα

Αμετάβλητες διατήρησε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τις τιμές του πράσινου τιμολογίου της για τον Φεβρουάριο του 2026 η ΗΡΩΝ, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ετήσια πτώση της τάξης του 10% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, όπως αναγράφεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, το οικιακό πράσινο τιμολόγιο του Φεβρουαρίου που προσφέρει ο ΗΡΩΝ βρίσκεται στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με έκπτωση συνέπειας 34,43% και πάγιο στα 5 ευρώ. Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S βρίσκεται στα 17,780 λεπτά ανά κιλοβατώρα και το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L βρίσκεται στα 17,941 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Παράλληλα, στην κατηγορία των σταθερών μπλε τιμολογίων, ο ΗΡΩΝ προσφέρει το δεκαοχτάμηνης διάρκειας ΗΡΩΝ Blue Generous Max Home, στα 11,52 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 9,90 ευρώ, καθώς και το ΗΡΩΝ Blue Generous Homes, με τιμή στα 11,90 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 9,90 ευρώ.