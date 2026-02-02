Grammy 2026: Από το ρεκόρ του Κέντρικ Λαμάρ στην ιστορία που έγραψε ο Bad Bunny - Οι νικητές

Τα Grammy Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες, με τον Τρέβορ Νόα να παρουσιάζει την τελετή.

Τα Grammy Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Λος Άντζελες, με τον Τρέβορ Νόα να παρουσιάζει την τελετή για έκτη και τελευταία φορά. Από την αρχή της βραδιάς ξεχώρισε ο Κέντρικ Λαμάρ, ο οποίος όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ του Jay-Z ως ο ράπερ με τα περισσότερα Grammy στην ιστορία (27 συνολικά), αλλά σάρωσε σε σημαντικές κατηγορίες, όπως Best Rap Album για το GNX, Record of the Year για το “Luther”, Best Rap Performance και Best Rap Song.

Επιπλέον, ο Bad Bunny έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με ισπανόφωνο άλμπουμ που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς, για το Debí Tirar Más Fotos, ενώ παρέλαβε και δύο ακόμα βραβεία, το Best Global Music Performance και το Best Música Urbana Album.

