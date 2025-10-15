Η easyJet ανακοινώνει νέα δρομολόγια

Η easyJet επενδύει περαιτέρω στην Ελλάδα με νέες συνδέσεις από Άμστερνταμ και Μπρίστολ προς τη Θεσσαλονίκη.

Tην έναρξη νέων συνδέσεων μεταξύ Άμστερνταμ και Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας στις 29 Μαρτίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Κυριακή, ανακοινώνει η easyJet. Επιπλέον, η αεροπορική θα ξεκινήσει το δρομολόγιο από Μπρίστολ προς Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουνίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Αυτές οι νέες συνδέσεις θα αυξήσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων για ταξιδιώτες από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα, ενώ θα προσφέρουν στους κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης απευθείας συνδέσεις με νέους προορισμούς.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αυτά τα νέα δρομολόγια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ελληνικό τουρισμό και να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη Θεσσαλονίκη και στην τοπική οικονομία. Με την προσθήκη αυτών των συνδέσεων, το δίκτυο της easyJet στη Θεσσαλονίκη θα επεκταθεί σε 7 προορισμούς σε 5 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία και τώρα Ολλανδία), προσφέροντας αυξημένη προσβασιμότητα τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη.