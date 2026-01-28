Κεφαλογιάννη: Η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ινδική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ινδική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό.

Επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποίησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή την έναρξη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων Αθήνας με Νέο Δελχί και Μουμπάι (Βομβάη) από την ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo.

Η υπουργός συνταξίδεψε, μάλιστα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΙndiGo Pieter Elbers, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απευθείας πτήση είναι μια σημαντική ευκαιρία που φέρνει πιο κοντά τους δύο λαούς στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και ευρύτερα της επενδυτικής και οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της 24ωρης επίσκεψής της στο Νέο Δελχί η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη είχε διμερή συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό της, υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού Gajendra Singh Shekhawat.

Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ινδική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη σημασία της έναρξης απευθείας αεροπορικής διασύνδεσης των δύο χωρών, από την εταιρεία IndiGo, ενώ αναφέρθηκε και η επικείμενη έναρξη απευθείας πτήσεων από την AEGEAN Airlines.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να υπογραφεί εντός του 2026 νέα, διμερής συμφωνία συνεργασίας στον τουριστικό τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών σε τεχνογνωσία και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, με την εισαγωγή πρόβλεψης για προώθηση προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής σπουδαστών σε τουριστικά εκπαιδευτήρια.

Η υπουργός Τουρισμού, η επίσκεψή της οποίας στο Νέο Δελχί συνέπεσε με τη σημερινή, ιστορική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, που θα ενισχύσει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς των δύο μερών, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε αυτή την κομβική συγκυρία, με τις νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, θέτει ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω εμβάθυνση όχι μόνο των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού αλλά και ευρύτερα των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας, ως κράτους μέλους της ΕΕ και Ινδίας.

Στην ίδια κατεύθυνση, επισημάνθηκε από την κυρία Κεφαλογιάννη η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για το άνοιγμα δύο νέων ελληνικών Διπλωματικών Αρχών στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ εντός του 2026, πρωτοβουλία που έρχεται να συμπληρώσει την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και να διευκολύνει περαιτέρω τις μετακινήσεις, τις επενδύσεις και τη συνεργασία τους, τόσο στον τουρισμό όσο και στον ευρύτερο οικονομικό τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στον πολιτιστικό τουρισμό και την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου Ελλάδας και Ινδίας, ως ισχυρών πόλων εκατέρωθεν προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών.

Η υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνεντεύξεις σε ινδικά ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης ευρείας απήχησης, μεταξύ των οποίων τα Outlook Traveller και The Food & Travel Almanac, στις οποίες ανέδειξε τη στρατηγική της Ελλάδας για την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και για τις πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας και της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις δυνατότητες και τις προοπτικές που προσφέρει η χώρα μας σε ό,τι αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού, ενημερώνοντας για όλες τις πτυχές μιας ολοκληρωμένης και πολυσύνθετης τουριστικής εμπειρίας που προσφέρει η Ελλάδα ως προορισμός με βάση την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά,

την ελληνική γαστρονομία, το μοναδικό φυσικό και ετερόκλητο τοπίο και κλίμα (ήλιος, θάλασσα, βουνό κλπ).

Κατά την επίσκεψή της στο Νέο Δελχί, η υπουργός Τουρισμού πραγματοποίησε σειρά επαφών με επιχειρηματικούς φορείς του τουρισμού, στην κατοικία της Ελληνίδος Πρέσβειρας στο Νέο Δελχί, Αλίκης Κουτσομητοπούλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η αμοιβαία εντατικοποίηση των προωθητικών δράσεων των δύο χωρών, με έμφαση στον πολιτισμό και την ιστορία των λαών, αλλά και της επενδυτικής δραστηριότητας κυρίως στο πεδίο προσέλκυσης ινδικών κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα.

Τέλος, στο πολιτιστικό σκέλος περιλαμβάνεται και επίσκεψη της Ελληνίδας υπουργού στην έκθεση «Ghika: A Journey to India» στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης στο Νέο Δελχί, ως μέρους της ευρύτερης προσπάθειας σύνδεσης του ελληνικού πολιτισμού, με την εξωστρέφεια και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Στις συναντήσεις στο Νέο Δελχί την υπουργό Τουρισμού συνόδευσε η πρέσβης Αλίκη Κουτσομητοπούλου, ενώ στην ελληνική αποστολή υπό την υπουργό Τουρισμού συμμετείχαν, επίσης, η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ