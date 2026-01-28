Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Ο Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαϊλπούρ, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή διαβίβασε πληροφορίες σε πράκτορα της Μοσάντ, απαγχονίστηκε την αυγή, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan.

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025 και είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε το μέσο ενημέρωσης των ιρανικών δικαστικών αρχών Mizan.

Ο Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαϊλπούρ, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή διαβίβασε πληροφορίες σε πράκτορα της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, απαγχονίστηκε την αυγή, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan.

Όπως σημείωσε το ιρανικό μέσο, αυτός είχε διαβιβάσει διαβαθμισμένα έγγραφα, ηχογραφήσεις και πληροφορίες, είχε αποκτήσει υλικό και μεταφέρει οχήματα φορτωμένα με εκρηκτικά για να βοηθήσει το Ισραήλ στο «σαμποτάζ υποδομών (…) του υπουργείου Άμυνας».

Ένας άλλος άνδρας είχε εκτελεστεί για τους ίδιους λόγους στις 7 Ιανουαρίου, ανεβάζοντας σε 12 τον αριθμό των ανθρώπων που απαγχονίστηκαν για παρόμοιες κατηγορίες μετά τον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με την καταμέτρηση οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι οργανώσεις αυτές φοβούνται ότι διαδηλωτές που συνελήφθησαν αυτόν τον μήνα κατά τις μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν θα εκτελεστούν επίσης, καθώς η ιρανική δικαιοσύνη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ορισμένοι μπορεί πράγματι να καταδικαστούν σε θάνατο.

Η δικαστική εξουσία δεν συνέδεσε με κανέναν τρόπο την εκτέλεση αυτή με τις διαδηλώσεις.

Το Ιράν, το οποίο δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, το κατηγορεί για καιρό ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και για τον φόνο επιστημόνων του.

Η Μοσάντ κάλεσε πρόσφατα στη γλώσσα φαρσί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X τους διαδηλωτές να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, λέγοντας ότι είναι παρούσα μαζί τους «στο πεδίο».

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως το Ιράν είναι η χώρα με τις περισσότερες καταδίκες σε θάνατο μετά την Κίνα. Τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι απαγχονίστηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHR).

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους εδώ και καιρό ότι αθώοι άνθρωποι εκτελούνται βάσει ομολογιών που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες συνεχίζουν να επιχειρούν χωρίς να τους εντοπίζουν, σύμφωνα με το AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ