Βιολάντα: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και η δικογραφία.

Ελεύθεροι αφέθηκαν ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες που κατέθεταν ενώπιον του εισαγγελέα οι 3 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή πέντε γυναικών εργαζομένων. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν έχουν ενταχθεί στη δικογραφία οι πραγματογνωμοσύνες από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Οι 3 κατηγορούμενοι αποχώρησαν από την εισαγγελία καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, και στη δικογραφία δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όταν ο εισαγγελέας έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης και ολοκληρωθεί η δικογραφία, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ. Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες για:

ανθρωποκτονία από αμέλεια πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή

Πυροσβεστική για Βιολάντα: «Πολύμηνη διαρροή προπανίου οδήγησε στην έκρηξη»

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα έγινε γνωστό πως η φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο που προκάλεσε τον θάνατο των πέντε γυναικών εργαζομένων, οφείλεται, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε εκτεταμένη πολύμηνη διαρροή προπανίου στο έδαφος κατά την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, «στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης» και προσέθεσε ότι από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής.

«Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους», σημείωσε. Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, όπως τόνισε, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους

«Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.