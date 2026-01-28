Ρούμπιο: Θα βρεθεί μια λύση αναφορικά με τη Γροιλανδία που θα ικανοποιεί «όλους»

«Θα υπάρξουν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ημών και των εταίρων μας στη Γροιλανδία και τη Δανία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους», δήλωσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι βέβαιος πως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ικανοποιητική για «όλους» αναφορικά με τη Γροιλανδία, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό.

«Θα υπάρξουν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ημών και των εταίρων μας στη Γροιλανδία και τη Δανία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας σε ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Αφότου επέμεινε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν την κυριότητα του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας, ο Τραμπ απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο κατάληψής του δια της βίας, αναφέροντας πως οι συνομιλίες που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε οδήγησαν σε ένα «πλαίσιο» μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Τραμπ απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάχθηκαν στα σχέδιά του για την απόκτηση του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ