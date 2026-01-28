Μητσοτάκης: Νέα εποχή για την Εκκλησία της Κρήτης

Ειδήσεις | Ελλάδα

Για μια «νέα εποχή στην Εκκλησία της Κρήτης» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του στα «Χανιώτικα νέα».

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Και ξεκινά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το περήφανο νησί μας, την Εκκλησία Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία όλων. Οφείλονται συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης και, φυσικά, στην Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το μήνυμα ισχυρής ενότητας και δίκαιης ελπίδας που εξέπεμψαν σήμερα. Άξιοι οι εψηφισμένοι Μητροπολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

