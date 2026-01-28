Ανωμερίτης: Δεν είχα καμία σχέση με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Μικρές, ασήμαντες, μεμονωμένες οι παραβατικότητες επί θητείας μου

«Το μέγεθος της παραβατικότητας την εποχή της υπουργικής μου θητείας ήταν μικρό έως ασήμαντο και οι όποιες παραβατικότητες που εντοπίζονταν αφορούσαν μεμονωμένες και ασήμαντες περιπτώσεις» τόνισε ο πρώην υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ

«Το μέγεθος της παραβατικότητας την εποχή της υπουργικής μου θητείας ήταν μικρό έως ασήμαντο και οι όποιες παραβατικότητες που εντοπίζονταν αφορούσαν μεμονωμένες και ασήμαντες περιπτώσεις. Μην συσχετίζουμε όμως ανόμοια πράγματα. 'Αλλη εποχή τότε με άλλα δεδομένα και δυνατότητες ελέγχου, άλλη ψηφιακή εποχή σήμερα. Τότε, πέρα από τους τυπικούς ελέγχους των δηλώσεων, υπήρχαν τότε ειδικοί, πρόσθετοι έλεγχοι και πάνω απ' όλα ο κοινωνικός έλεγχος που έσωσε τα πάντα αφού για όλα τα στοιχεία επιδοτήσεων, γινόταν δημόσια ανάρτηση και στα καφενεία στα χωριά».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ανωμερίτης, πρώην υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ, από Οκτώβριο 1998 έως Οκτώβριο 2001, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Ανωμερίτης, ανέφερε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα και η αιτία των όσων έχουν συμβεί με το θέμα Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ, κοινωνικά και πολιτικά, θεωρώ ότι είναι η ασυνέχεια, η συνεχής εναλλαγής στην Διοίκηση και στην κυβέρνηση, η οποία δημιουργεί στρεβλώσεις στην Ανάπτυξη και αδιαφάνεια στην οικονομική διαχείριση».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη σχετικά με τη λειτουργία και τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανωμερίτης σημείωσε ότι « για την περίοδο που διερευνάται, 2019-2024, δεν έχω καθόλου σχέση. Το δικό μου έργο για τον Οργανισμό ήταν το πέρασμα από ένα σύστημα στο άλλο, και η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σε συνεργασία με την Ε.Ε.».

«Στην περίοδο που ήμουν υπουργός, διαχειρίστηκα και δημιούργησα ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της γεωργίας και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Μεταξύ των θεσμών αυτών υπήρξε και η ίδρυση του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ, ο οποίος ψηφίσθηκε λίγο πριν αναλάβω τα καθήκοντα μου και έπρεπε να λειτουργεί μέχρι την Agenda 2000 και το Γ ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, από το οποίο λάβαμε πόρους 11, 10 τρις δραχμές», πρόσθεσε ο κ. Ανωμερίτης.

Σε διευκρινιστική ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Ανωμερίτης ανέφερε ότι ήταν βουλευτής μέχρι το 2007, είναι 19 χρόνια εκτός κοινοβουλίου, ενώ στο διάστημα που ήταν υπουργός Γεωργίας, δεν είχε κάποια σχέση ή καμία συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος λειτούργησε αργότερα, αφού έφυγε από το υπουργείο Γεωργίας, τον Οκτώβριο του 2001.

«Δεν έχω τίποτα άλλο να ρωτήσω κ. Ανωμερίτη γιατί δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε στον ευτελισμό της Επιτροπής και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας η οποία επιδιώκει, καλώντας μάρτυρες που δεν έχουν καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποκλείοντας από την εξέταση αυτούς που έχουν ουσιαστικό ρόλο, να στηρίξει το αφήγημα της των δήθεν διαχρονικών ευθυνών», σχολίασε η κ. Αποστολάκη.

Με την άποψη της κ. Αποστολάκη συντάχθηκαν και οι βουλευτές της υπόλοιπης Αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, της ΕΛ.ΛΥ, Κωνσταντίνος Μπούμπας, της Νέας Αριστεράς, Χουσεϊν Ζεμπέκ, της ΝΙΚΗΣ, Γεώργιος Ρούντας και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις.

-Υπάρχουν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ; ρωτήθηκε ο κ. Ανωμερίτης από τον κ. Καζαμία.

«Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες μελών της Κυβέρνησης. Το εάν υπάρχουν και ποινικές, αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας της Επιτροπής σας, στο οποίο δεν μπορώ να βοηθήσω, αφού δεν ήμουν Υπουργός κατά τα έτη λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εντολή που σας έδωσε η βουλή είναι συγκεκριμένη και για συγκεκριμένη περίοδο και εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό», ανέφερε ο κ. Ανωμερίτης.

Ο πρώην υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ, ερωτώμενος από τον βουλευτή της ΝΔ, Φίλιππο Φόρτωμα αν θεωρεί ότι είναι σωστή η απόφαση για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, απάντησε αρνητικά.

«Δεν συμφωνώ και είμαι γενικώς κατά στη δημιουργία μεγάλων, υπερσυγκεντρωτικών Οργανισμών. Όταν ένας Οργανισμός έχει προβλήματα, διορθώνουμε τα προβλήματα. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σημαίνει υπερσυγκεντρωτισμό -που κατά την άποψη μου- δυσκολεύει την λειτουργία και τους στόχους του. Αν έπρεπε να μεταφερθεί κάτι έπρεπε να μεταφερθεί μόνο ο έλεγχος και τα άλλα να παραμείνουν στον εξειδικευμένο και ευρωπαϊκού τύπου, Οργανισμό», ανέφερε ο κ. Ανωμερίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ