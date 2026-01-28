Νέα άνοδος στο ΧΑ με ιλιγγιώδη τζίρο - Ξεπέρασε τα €1,3 δισ. στο διήμερο

Ακάθεκτος προς νέα πολυετή υψηλά κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, με τζίρο €710 εκατ. και με τους επενδυτές να συνεχίζουν να τιμολογούν την ανακοίνωση της MSCI για πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς. Άλμα σχεδόν 7% για ElvalHalcor και Metlen.

Ακάθεκτος προς νέα πολυετή υψηλά κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να τιμολογούν στο ταμπλό τη χθεσινή ανακοίνωση της MSCI για την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, με εξαίρεση την ΕΤΕ που διόρθωσε μετά τη χθεσινή της εκτίναξη, προσελκύοντας ιλιγγιώδη τζίρο που αθροιστικά άγγιξε το μισό δισ. ευρώ!

Στα 160,1 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Αlpha Bank, στην οποία διακινήθηκε σημαντικός όγκος και μέσω πακέτων. Το μεγαλύτερο εξ αυτών αφορούσε 12,92 εκατ. τεμάχια στην τιμή των 4,181 ευρώ, με συνολική αξία 54,01 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισαν επίσης δύο πακέτα για 7,2 εκατ. και 5 εκατ. τεμάχια, στα 4,174 και 4,172 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα, αξίας €30,05 και €20,86 εκατ.

Στα 127,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Eurobank, στα 101,2 εκατ. ευρώ για την Τρ. Πειραιώς και στα 85,84 εκατ. ευρώ για την ΕΤΕ, με το άθροισμα για τις 4 μετοχές να διαμορφώνεται σε 474,34 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, μεγάλης αξίας πακέτα που διακινήθηκαν και στις Τρ. Πειραιώς και Eurobank.

Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός τζίρος της ημέρας στη Λεωφόρο Αθηνών διαμορφώθηκε σε 712,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 186,4 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Έτσι, σε επίπεδο διημέρου, από το ταμπλό του ΧΑ «πέρασε» τζίρος 1,36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα €890,74 εκατ. στις τράπεζες. Η εικόνα στο ταμπλό, ειδικά χθες και σήμερα, αποτυπώνει μια σημαντική ανακατανομή κεφαλαίων, καθώς η ελληνική αγορά ήδη προσελκύει ενδιαφέρον από ενεργητικούς διαχειριστές, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί, ειδικά ενόψει της ετυμηγορίας της MSCI στα τέλη Μαρτίου.

Στο μεταξύ οι αναλύσεις για τις θετικές προοπτικές της αγοράς το 2026 συνεχίζονται, με την NBG Securities να ξεχωρίζει ως καταλύτες την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ, καθώς και το deal Euronext - ΕΧΑΕ. Από το εξωτερικό, η Eurobank είχε την «τιμητική» της αφού η Bank of America την ξεχωρίζει ως top-pick μεταξύ των ελλικών μετοχών, δίνοντας αυξημένη τιμή-στόχο στα 5,64 ευρώ.

Το στοιχείο που αναβαθμίζει ποιοτικά την τρέχουσα ανοδική κίνηση είναι η συμμετοχή, με μικρότερους αλλά επίσης αυξημένους τζίρους, των μη τραπεζικών blue chips. Ενδεικτικά, στην «κορυφή» των κερδών του FTSE Large Cap βρέθηκαν σήμερα οι μετοχές των ElvalHalcor και Metlen, με άνοδο 6,90% και 6,73% στα €4,65 και €46,30 αντίστοιχα.

Σε θετικό έδαφος ακολούθησε η συντριπτική πλειονότητα της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Για τη ΔΕΗ οι συναλλαγές έκλεισαν στα 19,81 ευρώ με άνοδο 2,54%, η Eurobank ακολούθησε με κέρδη 2,49% στα 4,32 ευρώ, ενώ ενισχυμένη 2,40% στα 8,77 ευρώ έκλεισε η Τρ. Πειραιώς.

Με κέρδη 1,99% στα 13,30 ευρώ ολοκλήρωσε η Viohalco, περί του 1,5% ενισχύθηκαν οι μετοχές των Cenergy και Aegean στα €18,80 και €15,10 αντίστοιχα, ενώ με κέρδη πάνω από 1% έκλεισε η διαπραγμάτευση και για τους τίτλους των Alpha Bank (+1,33%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,29%), Optima (+1,21%), Helleniq Energy (+1,20%), Jumbo (+1,12%) και Motor Oil (+1,08%).

Ανοδικά σε μικρότερο ποσοστό κινήθηκαν οι μετοχές των Τιτάν (+0,87%), ΟΤΕ (+0,82%), Coca-Cola HBC (+0,63%), Lamda Development (+0,57%), Τρ. Κύπρου (+0,43%) και Σαράντης (+0,15%). Χωρίς μεταβολή στα 10,90 ευρώ ολοκλήρωσε η Aktor.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν η ΕΥΔΑΠ με απώλειες 1,10%, η ΕΤΕ με απώλειες 0,79% στα 15,65 ευρώ, και οι τίτλοι των ΔΑΑ και ΟΠΑΠ που υποχώρησε 0,52% και 0,47% αντίστοιχα.