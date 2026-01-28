Ποιες χώρες θεωρεί «εχθρούς» και ποιες «φίλους» η πλειοψηφία των Ρώσων

Μεταξύ των περισσότερων από 1.600 ερωτηθέντων, 62% περιέγραψαν την Πολωνία και τη Λιθουανία ως εχθρικές χώρες. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (57%), η Γερμανία (50%) και η Σουηδία (40%).

Πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία θεωρούν πως είναι περικυκλωμένοι από εχθρικές ξένες δυνάμεις, ενώ βλέπουν τη δική τους χώρα ως θύμα, έδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση.

Η αντίληψη αυτή είναι το αποτέλεσμα αδιάκοπης αντιδυτικής προπαγάνδας, δήλωσε ο ρώσος κοινωνιολόγος Λεβ Γκούντκοφ του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου της Μόσχας Levada Centre παρουσιάζοντας τα ευρήματα χθες, Τρίτη, στο Βερολίνο.

Για λογαριασμό του Γερμανικού Ιδρύματος Ζαχάροφ, το κέντρο εξέτασε τις απόψεις των Ρώσων έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Το ινστιτούτο Levada Centre έχει χαρακτηρισθεί «ξένος πράκτορας» στη Ρωσία.

Σε διάστημα άνω των 30 ετών μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία πέρασε μόνο έξι χρόνια χωρίς πόλεμο, δήλωσε ο Γκούντκοφ και έκανε λόγο για «στρατιωτικοποίηση των συνειδήσεων».

«Η Πολωνία εχθρός, οι ΗΠΑ ανταγωνιστής»

Μεταξύ των περισσότερων από 1.600 ερωτηθέντων, 62% περιέγραψαν την Πολωνία και τη Λιθουανία ως εχθρικές χώρες. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (57%), η Γερμανία (50%) και η Σουηδία (40%). Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται κυρίως ανταγωνιστής μάλλον, παρά εχθρός (53%).

Όταν τους ζητήθηκε να κατονομάσουν πέντε φιλικές χώρες, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ως επί το πλείστον τη Λευκορωσία, την Κίνα, το Καζακστάν, την Ινδία και τη Βόρεια Κορέα. Το Γερμανικό Πρακτορείο επισημαίνει πως με εξαίρεση την Ινδία, οι χώρες αυτές θεωρούνται καταπιεστικά ή αυταρχικά κράτη.

Η εικόνα των Ρώσων για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε διακυμάνσεις στη διάρκεια των δεκαετιών. Επιδεινώθηκε υπό τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Γκούντκοφ, αλλά βελτιώθηκε όταν ανέλαβε καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργώντας ελπίδες για γρήγορο τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ