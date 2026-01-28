Κίνα: «Ναι» στην εισαγωγή της πρώτης παρτίδας τσιπ H200 της Nvidia

Η έγκριση δόθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Την εισαγωγή της πρώτης παρτίδας τσιπ H200 της Nvidia ενέκρινε η Κίνα καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει τις ανάγκες της σε AI με την ενίσχυση της εγχώριας ανάπτυξης.

Οι ByteDance, Alibaba και Tencent πήραν το «ΟΚ» για την αγορά περισσότερων από 400.000 τσιπ H200 συνολικά, ενώ άλλες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναμονή για μελλοντικές εγκρίσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από 2 εκατ. τσιπ H200, ξεπερνώντας κατά πολύ το απόθεμα που διαθέτει η Nvidia. Η αβεβαιότητα παραμένει ως προς το πόσες επιπλέον εταιρείες θα λάβουν έγκριση στις επόμενες παρτίδες ή ποια κριτήρια χρησιμοποιεί το Πεκίνο για να καθορίσει την επιλεξιμότητα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα την επίσημη άδεια για τη πώληση των τσιπ H200 στην Κίνα, όπου η εταιρεία βλέπει ισχυρή ζήτηση. Ωστόσο, οι κινεζικές αρχές είχαν τον τελευταίο λόγο για το αν θα επιτρέψουν την αποστολή τους.

Το H200, το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ AI της Nvidia, έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο τριβής στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Παρά τη μεγάλη ζήτηση από κινεζικές εταιρείες και την έγκριση εξαγωγών από τις ΗΠΑ, η επιφυλακτικότητα του Πεκίνου να επιτρέψει τις εισαγωγές υπήρξε το κύριο εμπόδιο στις αποστολές.