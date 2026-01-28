Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Λιγότεροι κατά 20% οι πόροι της ΕΕ για τα κράτη το 2028 - 2034

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), τονίζοντας πως οι πόροι που θα διαχειρίζονται τα κράτη στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι λιγότεροι κατά 20%.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), τονίζοντας πως οι πόροι που θα διαχειρίζονται τα κράτη στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι λιγότεροι κατά 20%.

Σε γνώμη που εξέδωσε, το ΕΕΣ εξηγεί πως το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ προτείνει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2 τρισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την επταετία, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 59 % σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ. Ωστόσο, εξαιρουμένων των αποπληρωμών του NGEU, του μέσου της ΕΕ για την ανάκαμψη από την πανδημία, τα ποσά, εκφραζόμενα ως ποσοστό του ΑΕΕ της ΕΕ για τις δύο περιόδους, προτείνεται να αυξηθούν από 1,13 % σε 1,15 %.

Επιπλέον, τονίζει πως η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες το μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που διαχειρίζεται από κοινού με τα κράτη μέλη. Όμως, η επακόλουθη σημαντική αύξηση του μεριδίου που τελεί υπό την άμεση και την έμμεση διαχείριση της Επιτροπής ενδέχεται να δημιουργήσει διοικητικές προκλήσεις και να επηρεάσει τη γεωγραφική κατανομή των δαπανών.

Παράλληλα, επισημαίνει και πως με την πρόταση επιδιώκεται η απλούστευση του δημοσιονομικού πλαισίου με τη μείωση του αριθμού των προγραμμάτων από 52 σε 16. Ωστόσο, ο πραγματικός βαθμός απλούστευσης για τους τελικούς αποδέκτες ενωσιακών κονδυλίων θα εξαρτηθεί από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων εκτέλεσης και των ρυθμίσεων περί δικλίδων ελέγχου. Παράλληλα, η προτεινόμενη απλούστευση των μηχανισμών ευελιξίας εξακολουθεί να ενέχει αβεβαιότητες

Αναφέρει επίσης πως η πρόταση της Επιτροπής προστατεύει καλύτερα τον προϋπολογισμό της ΕΕ από τις μεταβολές του πληθωρισμού, αλλά οι πιθανές συνέπειες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία προσαρμογής.

Σε ξεχωριστή γνώμη για τα έσοδα αναφέρει τα εξής: