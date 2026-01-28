HSBC: Αρνητική για το ΧΑ η αναβάθμιση από MSCI

Η αναβάθμιση του ΧΑ από την MSCI θα ισοδυναμεί με… υποβάθμιση, υποστηρίζει σε ανάλυσή της η HSBC, επαναλαμβάνοντας τη θέση underweight για την ελληνική αγορά.

Οι αναλυτές της HBSC δηλώνουν έκπληκτοι για την ταχύτητα με την οποία η MSCI επιχειρεί να επισπεύσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, επισημαίνοντας ότι, ιστορικά, η MSCI άφηνε να μεσολαβήσει ένα έτος μεταξύ της επιβεβαίωσης (σ.σ. μια απόφασης για αναταξινόμηση) στην ετήσια αναθεώρηση αγορών του Ιουνίου και της εφαρμογής.

«Στην περίπτωση της Ελλάδας, έχουμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει ότι μια αναβάθμιση ενέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί σε υποβάθμιση, καθώς η αγορά μετατρέπεται από ένα ζωντανό και ιδιαίτερα αγαπητό story στο σύμπαν των αναδυόμενων αγορών σε μια μικρή και λιγότερο ρευστή γωνιά του σύμπαντος των ανεπτυγμένων αγορών» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Συχνά θεωρείται δεδομένο ότι μια αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές οδηγεί σε καθαρές παθητικές εισροές, ωστόσο αυτό είναι απίθανο στην περίπτωση της Ελλάδας» λέει η HSBC και τονίζει ότι στάθμιση της χώρας στους δείκτες DM θα ήταν πολύ μικρότερή από τη σημερινή της στάθμιση στον δείκτη EM και, μάλιστα, με μικρότερη συμμετοχή, πέντε τίτλων έναντι οκτώ.

Οι αναλυτές της HSBC στέκονται και στο γεγονός ότι η προτεινόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τη MSCI συμπίπτει χρονικά με αλλαγές και από άλλους παρόχους δεικτών (FTSE Russell και STOXX). «Πολλές αλλαγές, οι οποίες όμως ενδέχεται τελικά να εξουδετερώσουν η μία την άλλη ως προς τον συνολικό αντίκτυπο στις ροές» σχολιάζει η HSBC και επικαλείται αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες η αναβάθμιση του ΧΑ από τη STOXX θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές εισροές περίπου 1 δισ. δολαρίων, ενώ οι αλλαγές σε FTSE και MSCI θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθαρές εκροές 400 εκατ. δολαρίων και 500 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα, σε διαφορετικές ημερομηνίες.

«Στοίχημα» οι ενεργοί διαχειριστές

Η Ελλάδα ενδέχεται επίσης να χάσει ενδιαφέρον από ενεργούς διαχειριστές κεφαλαίων, εκτιμά η HSBC, σημειώνοντας ότι «οι παθητικές ροές είναι ένα ζήτημα, όμως οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις ελληνικές μετοχές θα εξαρτηθούν από την αντίδραση των ενεργών επενδυτών».

Όπως λένε, «η βασική μας ανησυχία είναι ότι τα κεφάλαια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές θα αναγκαστούν να μειώσουν την έκθεσή τους μόλις η Ελλάδα πάψει να πληροί τα κριτήρια EM, ενώ τα κεφάλαια ανεπτυγμένων αγορών ενδέχεται σε μεγάλο βαθμό να αγνοήσουν την ελληνική αγορά λόγω του μικρού της μεγέθους».

Σχετικά με το πόσο ελκυστικές μπορούν να είναι οι ελληνικές μετοχές για ενεργούς διαχειριστές κεφαλαίων, η HSBC αναφέρει: «Το επιχείρημα που ακούμε από επενδυτές αναδυόμενων αγορών είναι ότι οι επενδυτές DM θα προσελκυστούν από τις χαμηλότερες αποτιμήσεις, την υψηλότερη πιστωτική επέκταση και το ισχυρό διαρθρωτικό αφήγημα της ελληνικής οικονομίας. Αν και συμφωνούμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών τραπεζών είναι ισχυρά, το timing της αναβάθμισης είναι άβολο. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν εκτοξευθεί, καταγράφοντας άνοδο περίπου 70% τον τελευταίο χρόνο. Με βάση τον λόγο τιμής προς ίδια κεφάλαια και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζονται πλέον ως προφανής ευκαιρία αξίας σε σύγκριση με ευρωπαϊκούς ομίλους ανεπτυγμένων αγορών, ιδίως μετά την ανατιμολόγηση των τελευταίων δύο ετών».

«Κατά την άποψή μας, η Ελλάδα διατρέχει τον κίνδυνο να ακολουθήσει παρόμοια πορεία με την αγορά του Ισραήλ» καταλήγουν οι αναλυτές της HSBC. Εξηγώντας ότι το Ισραήλ αποχώρησε από τον δείκτη MSCI EM για να ενταχθεί στους δείκτες DM το 2010, με αποτέλεσμα το βάρος του στους αντίστοιχους δείκτες να μειωθεί από 2,7% σε 0,2%. Τα τρία χρόνια που ακολούθησαν την αναβάθμιση, οι όγκοι συναλλαγών στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ μειώθηκαν κατά περίπου 50%, ενώ η αγορά υποαπέδωσε τόσο έναντι των δεικτών αναδυόμενων όσο και ανεπτυγμένων αγορών κατά 35% και 60% αντίστοιχα.