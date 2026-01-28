Μπρατάκος: Πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση και πρόταση για τη θεσμοθέτηση της διαιτησίας από το ΕΒΕΑ

Στην πρόταση προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για την θεσμοθέτηση της διαιτησίας ως υποχρεωτικού μηχανισμού επίλυσης εμπορικών διαφορών στη χώρα και στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, θα προχωρήσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Στην πρόταση προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για την θεσμοθέτηση της διαιτησίας ως υποχρεωτικού μηχανισμού επίλυσης εμπορικών διαφορών στη χώρα και στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, θα προχωρήσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας με δημοσιογράφους και σκιαγραφώντας τις βασικές προτεραιότητες του ΕΒΕΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Όπως είπε, το ΕΒΕΑ προωθεί -εντός του 2026- την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα αξιολογεί επιχειρηματικά σχέδια εταιρειών-μελών του επιμελητηρίου, κάθε μεγέθους, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η πρωτοβουλία εστιάζει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα δανειοδότησης. Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες, με τη συνδρομή συμβούλων, ενώ το σχέδιο αναμένεται να συζητηθεί τόσο με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, όσο και με τις τράπεζες. Το κόστος για τις επιχειρήσεις θα κινείται στον μέσο όρο της ανταποδοτικότητας του επιμελητηρίου.

Παράλληλα, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη με θεσμοθέτηση της διαιτησίας μεταξύ επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε, η διαιτησία αποτελεί μια αμετάκλητη, γρήγορη και χαμηλού κόστους διαδικασία που μπορεί να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια. Πρόταση του ΕΒΕΑ προς το αρμόδιο υπουργείο, που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, είναι η πρόβλεψη σχετικής ρήτρας στα τιμολόγια ή στις συμβάσεις, ώστε το επιμελητήριο, με τη συμμετοχή νομικών και επιχειρηματιών, να συνδράμει αποτελεσματικά στην επίλυση διαφορών.

Αναφερόμενος στο γενικότερο περιβάλλον, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επεσήμανε ότι το μέλλον της επιχειρηματικότητας διαμορφώνεται μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές πλαίσιο και σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, η πολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται σε κυρίαρχη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ο ρόλος των επιμελητηρίων χαρακτηρίστηκε κομβικός για την παραγωγή και την ανάπτυξη της οικονομίας, με τον κ. Μπρατάκο να υπενθυμίζει ότι το ΕΒΕΑ εκπροσωπεί επιχειρήσεις που παράγουν περίπου το 50% του ΑΕΠ, ενώ πρόσθεσε: «Δεν είμαστε συνδικαλιστές. Είμαστε θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, ένα ΝΠΔΔ αιρετό, με άποψη, που διεκδικεί και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τη σαφή αντίθεση του ΕΒΕΑ στο ενδεχόμενο κλεισίματος του Κηφισού για τα φορτηγά. Όπως είπε, το ΕΒΕΑ έχει καταθέσει δέσμη έξι εναλλακτικών παρεμβάσεων με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της αγοράς και την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου της Αττικής. «Το ζητούμενο δεν είναι η απλή μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα και περιορισμένο αποτύπωμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Επίσης, έθεσε εκ νέου το αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Όπως σημείωσε, το κόστος της συγκεκριμένης ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ωστόσο θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο θέμα της προκαταβολής φόρου, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να μειωθεί αρχικά στο 40% και σε βάθος χρόνου να μηδενιστεί. Και τα δύο αυτά αιτήματα έχουν τεθεί στην κυβέρνηση χωρίς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί.

Αναφορά έγινε και στο δυστύχημα στη Βιολάντα, με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ να υπογραμμίζει ότι οι κανόνες ασφάλειας και οι ευθύνες των επιχειρήσεων υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται αυστηρά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση του ΓΕΜΗ, σημείωσε ότι -ανεξαρτήτως του αν δοθεί νέα παράταση- είναι κρίσιμο όλες οι εταιρείες να αναρτούν τα στοιχεία τους, καθώς η διαφάνεια συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Υπενθύμισε, επίσης, την πρόταση το ΕΒΕΑ να αποκτήσει δυνατότητα διενέργειας ελέγχων αδειοδότησης, σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς.

Ενεργειακό κόστος

Για το ενεργειακό κόστος, ο κ. Μπρατάκος παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση, αλλά απαιτείται ένα μείγμα δράσεων: κρατική παρέμβαση, για συγκεκριμένο διάστημα, επιτάχυνση των διασυνδέσεων ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε ενεργειακό hub, αλλά και επενδύσεις των ίδιων των επιχειρήσεων σε νέες, λιγότερο ενεργοβόρες τεχνολογίες.

Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις για τις υποδομές, υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να μπουν σε σαφή σειρά προτεραιοτήτων.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το αν θα επέστρεφε στη κυβέρνηση, εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος, καθώς θεωρεί ότι από την θέση που σήμερα έχει, μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ